Jak wygląda rejestracja na szczepienie? Wyjaśnia szefowa zespołu odpowiadającego za ten system

Dyrektor Centrum e-Zdrowia Agnieszka Kister w programie "Sprawdzam" w TVN24 wyjaśniła, jak działa system e-rejestracji, który aktualnie dostępny jest dla osób, które mają co najmniej 80 lat. - Ten proces będzie wyglądał dokładnie tak samo dla poszczególnych grup wiekowych, ale też zawodowych - zapowiedziała.

Osoby od 18 do 69 roku życia od piątku mogą wypełnić na stronie specjalny formularz podając imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu. W odpowiedzi otrzymują mailowo potwierdzenie zgłoszenia. Gdy ruszy akcja szczepień dla ich grupy wiekowej, otrzymają powiadomienie mailem i wtedy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin, w konkretnej placówce, wykorzystując dostępne kanały, czyli infolinię 989, Internetowe Konto Pacjenta lub zapisać się osobiście w punkcie szczepień, najczęściej swoim POZ.

- To system, w którym osoby posiadające już e-skierowanie, czyli osoby w wieku 80+, rejestrują się na konkretny termin w konkretnym miejscu, otrzymują SMS-a z potwierdzeniem tego faktu, a następnie pojawiają się na szczepieniu - podała.

- Zaletą tego formularza jest to, że nie trzeba śledzić doniesień medialnych i czekać na to, żeby grupa wiekowa, do której należymy, była wskazana jako ta objęta szczepieniami. Możemy po prostu czekać na maila - podsumowała.