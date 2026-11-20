Polska Światowe media o obiektach znalezionych w Polsce Maciej Wacławik |

Wójt gminy Aleksandrów usłyszał huk, potem zobaczył czarny dym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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O sprawie piszą agencje informacyjne, między innymi Reuters, AFP, Associated Press, Bloomberg, a także chińska państwowa agencja Xinhua. Reuters cytuje wójta gminy Aleksandrów Andrzeja Borowca. Samorządowiec w okolicy miejscowości Nowy Lipowiec opowiedział reporterowi o obiekcie, który jego zdaniem spadł 400 metrów dalej.

- Godzina 6.40, z żoną wspólnie parzymy kawę. Nagle jest huk, a w zasadzie większy podmuch wiatru, uderzenie w szyby, w budynek. Wyskoczyliśmy na balkon, zobaczyć, co się dzieje - przekazał Borowiec.

Opisują świst, głuche uderzenie i dym

Wskazując w kierunku lasu za swoimi plecami, dodał, że zaczął unosić się nad nim czarny dym. - Byłem na miejscu - podkreślił wójt gminy Aleksandrów, mówiąc też o obecności kordonu policji, straży pożarnej, "dymiącym się miejscu" oraz "szczątkach, pozostałościach na długości siedmiu metrów".

Inna mieszkanka okolicy cytowana przez Reutersa, pani Natalia, robiła kawę i przygotowywała dzieci do szkoły, gdy usłyszała niecodzienne odgłosy. - Usłyszałam taki świst i głuche uderzenie - przekazała. Jak dodała, początkowo przypuszczała, że w pobliżu doszło do wybuchu na przykład butli z gazem.

O sprawie piszą także media w krajach sąsiadujących z Polską. Litewski publiczny nadawca LRT przytoczył m.in. wypowiedź szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który potwierdził informacje o "trzech miejscach" upadku obiektów, a także słowa ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który na platformie X poinformował o wybuchu słyszanym w Rudniku nad Sanem. "Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego" - przekazał Klimczak.

Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym @PKP_PLK_SA podjęły decyzję aby natychmiast z Leżajska w kierunku… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026 Rozwiń

Czeska telewizja publiczna cytuje szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. "Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - napisał minister na X. Z kolei Czeskie Radio odnotowało, że zdaniem polskiego ministra obrony doszło do "kolejnej prowokacji Rosji".

O obiektach w Polsce informują również m.in.: Politico, France24, "Ukraińska Prawda", Euronews i BBC. Brytyjski publiczny nadawca przytoczył wypowiedź sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to konsekwencja trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

red. AZ