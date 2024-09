Świadczenie wspierające to rodzaj nowej pomocy od państwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wyjaśniamy, jak uzyskać ten rodzaj pomocy, jakich formalności dopełnić, skąd pobrać dokumenty, gdzie złożyć wniosek i kwestionariusz.

Żeby uzyskać nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, trzeba wypełnić bardzo szczegółowy kwestionariusz i wraz z wnioskiem złożyć we właściwym wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. W kwestionariuszu trzeba odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań.

TUTAJ ZŁOŻYSZ DOKUMENTY: ADRESY WOJEWÓDZKICH ZESPOŁÓW DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kto może skorzystać ze świadczenia wspierającego 2024/2025?

O ten rodzaj wsparcia mogą starać się tylko dorosłe osoby z niepełnosprawnościami. Ich status musi być potwierdzony konkretnym dokumentem: - orzeczeniem o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanym przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, - orzeczeniem o niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanym przez lekarzy, którzy orzekają w ZUS, - orzeczeniem o inwalidztwie – wydanym przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, - orzeczeniem wydanym przez inny organ (np. KRUS).

Jak załatwić świadczenie wspierające 2024-2025? Jakie dokumenty złożyć?

Starający się o to świadczenie najpierw - składając odpowiedni wniosek i kwestionariusz - muszą uzyskać decyzję o poziomie wsparcia w odpowiednim wojewódzkim zespole orzekania, następnie po tej decyzji z kolejnym wnioskiem muszą wystąpić o wypłatę świadczenia do ZUS. Poniżej wyjaśniamy, jak starać się o świadczenie wspierające 2024/2025 w trzech krokach.

KROK PIERWSZY. Wypełnij kwestionariusz samooceny i wniosek o świadczenie wspierające

Pierwszym krokiem jest odebranie lub wydrukowanie specjalnego kwestionariusza samooceny i wypełnienie go. Trzeba na to zaplanować dużo czasu, ten 11-stronicowy dokument jest bardzo szczegółowy. Przyda się też pomoc najbliższych.

W kwestionariuszu trzeba wyczerpująco opisać zdolność osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Kwestionariusz samooceny do świadczenia wspierającego można odebrać w punkcie WZON lub pobrać TUTAJ.

Należy też wypełnić wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wzór wniosku o wydanie decyzji można odebrać w punkcie WZON lub pobrać TUTAJ.

KROK DRUGI: złóż wniosek i kwestionariusz do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starający się o świadczenie po wypełnieniu kwestionariusza musi złożyć go razem z uzupełnionym wnioskiem o ustalenie wysokości tzw. poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość ta jest określana w punktach i ustala ją wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) przy właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie wojewódzkim.

Do wypełnionego wniosku trzeba dołączyć: - wypełniony wcześniej kwestionariusz samooceny, - kopię orzeczenia, jakie wydano osobie z niepełnosprawnością, - dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (nie dotyczy każdej osoby), - upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (jeśli to konieczne).

KROK TRZECI: po decyzji WZON złóż wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

Gdy odpowiedni dla miejsca zamieszkania wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyda decyzję o potrzebie wsparcia, osoba z niepełnosprawnością ma trzy miesiące na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Wniosek do ZUS można złożyć tylko elektronicznie przez: - Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, - portal Emp@tia, - bankowość elektroniczną,

We wniosku należy podać numer decyzji WZON.

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające on-line przez bankowość elektroniczną

Jedną z elektronicznych form składania wniosku o świadczenie wspierające jest możliwość jego złożenia za pomocą serwisu internetowego banku – jeżeli dany bank taką usługę oferuje. Rolą banku jest jedynie umożliwienie złożenia wniosku i przekazanie go do systemu ZUS-u. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku i nie prowadzi dalszych działań w zakresie obsługi złożonego wniosku. Weryfikacja wniosku, jego rozpatrzenie i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prawa do świadczenia wspierającego to zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające on-line przez portal Emp@tia

Emp@tia to portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który oferuje usługę złożenia elektronicznego wniosku o świadczenie wspierające. Dodatkowo za pośrednictwem portalu Emp@tia istnieje możliwość złożenia (poza formą papierową) wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia, należy posiadać Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegóły znajdziesz pod adresem: empatia.mpips.gov.pl.

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające on-line przez PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to jedna z możliwych form złożenia elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Osoba składająca wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS musi posiadać profil na tym portalu. Profil na portalu PUE ZUS można założyć samodzielnie przez internet lub przy pomocy pracowników ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.

Świadczenie wspierające 2024/2025. Ile pieniędzy można otrzymać w zależności od uzyskanych punktów?

Świadczenie wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej renty socjalnej (obecnie to 1780,96 zł) i wraz nią będzie waloryzowane. Jego wysokość zależy też ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść:

- 220 proc. renty, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów, - 180 proc. renty socjalnej - na poziomie od 90 do 94 punktów, - 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, - 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, - 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, - 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Świadczenie wspierające 2024/2025. Jakie są terminy?

I etap - od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt,

II etap - od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt,

III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

