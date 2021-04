Można odnieść takie wrażenie, że w Polsce sutenerzy cieszą się dużą wyrozumiałością ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przychodzi mi skojarzenie innego gangu sutenerów, braci R. z Rzeszowa i afery podkarpackiej, którzy otrzymali wyłącznie symboliczne sankcje za ten proceder - mówił w TVN24 Tomasz Safjański, były oficer Europolu. W ten sposób odniósł się do reportażu "Superwizjera" pod tytułem "Trójmiejski klan sutenerów" i historii gangu Braciaków. Jego zdaniem elementem taktyki grup przestępczych jest budowanie wpływu na sędziów.

Autorzy reportażu "Superwizjera" Patryk Szczepaniak i Kamila Wielogórska wraz z byłym szefem krajowej jednostki Europolu Tomaszem Safjańskim dyskutowali w TVN24 o tym, co może być przyczyną tej sytuacji. Z ustaleń reporterów wynika, że swój nielegalny biznes sutenerzy przenieśli poza granice Polski i wiele na to wskazuje, że dalej czerpią zyski z sutenerstwa.

"Sąd podjął złą decyzję, wypuszczając braci B. na wolność"

"Po uchyleniu aresztu ta grupa zaczęła tak naprawdę działać"

- Można odnieść takie wrażenie, że w Polsce sutenerzy cieszą się dużą wyrozumiałością ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przychodzi mi skojarzenie innego gangu sutenerów, braci R. z Rzeszowa i afery podkarpackiej, którzy otrzymali wyłącznie symboliczne sankcje za ten proceder. Jest to generalnie zawsze wynikiem wpływu, który ma się na sędziów. I to jest elementem taktyki grup przestępczych - budowanie tego wpływu. Grupy sutenerskie mają znaczne środki finansowe na łapówki i materiały obciążające - wyjaśnił Tomasz Safjański.

Zawiodły środki zapobiegawcze?

- Jak się dostaje zakaz opuszczania kraju, to zwykle co tydzień, dwa czy trzy trzeba się pojawiać na danej komendzie. To nie jest problem. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jest strefa Schengen. Więc dopóty, dopóki nie popełnisz jakiegoś przestępstwa, ktoś cię nie wylegitymuje, nie podpadniesz innym organom ściągania - a członkowie gangu Braciaków bardzo na to uważali - to nikt się nie dowie, że ten kraj się opuszcza - opisuje Szczepaniak.