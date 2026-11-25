Polska Strefa zakazu lotów na wschodzie Polski. "Duża zmiana" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk: potrzebna jest strefa zakazu lotów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wiceminister obrony powiedział w środę, że Polska - na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. Ireneusza Nowaka - jako pierwsza zmieniła dwa miesiące temu procedury dotyczące identyfikowania obiektów w naszej przestrzeni powietrznej, "żeby lotnicy nie musieli korzystać z tak zwanej identyfikacji wizualnej, tylko przeszli na tak zwaną identyfikację pozytywną".

- W czasie pokoju w całym NATO, żeby zwalczyć obcy statek powietrzny albo środek napadu powietrznego, potrzebna jest identyfikacja wizualna. W warunkach przedwojennych, w warunkach krytycznych, a w takich żyjemy, przestało mieć to sens - przekonywał Cezary Tomczyk w trakcie briefingu prasowego.

Wyjaśnił też, co oznacza identyfikacja pozytywna. - W praktyce lotnik musi ocenić na podstawie informacji z radaru, informacji od sojuszników, pułapu, prędkości, zebrać zespół czynników i na podstawie tych czynników dokonać identyfikacji, a potem ewentualnego zwalczania - powiedział.

Wiceminister obrony: potrzebna jest strefa zakazu lotów

Według wiceministra obrony, żeby identyfikacja pozytywna była możliwa, "potrzebna jest strefa zakazu lotów" na wschodniej granicy kraju. - Jest to niewielka strefa, oddalona od granicy o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów - powiedział.

- Wtedy kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu lotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu - tłumaczył.

Tomczyk poinformował, że "rozporządzenie trafiło do zespołu programowania prac rządu i będzie procedowane w ciągu najbliższych tygodni". - Chcemy, żeby możliwie szybko takie rozporządzenie weszło w życie. Szacuję, że to będzie możliwe w końcówce grudnia lub na początku stycznia. To jest ważna zmiana, ale jest to też duża zmiana - podkreślił.

Jak zaznaczył, tego typu strefa będzie obowiązywała "całą dobę".

Zestrzeliwanie obiektów nad Ukrainą? Tomczyk: NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne

W środę portal Bloomberg podał, że Polska zwróciła się w poniedziałek do członków NATO o rozważenie możliwości zestrzeliwania nad Ukrainą rosyjskich rakiet zmierzających w kierunku państw członkowskich Sojuszu.

Tomczyk pytany podczas briefingu o te informacje powiedział, że nie może ich potwierdzić. Podkreślił, że dyskusja na temat zestrzeliwania rosyjskich obiektów nad terytorium Ukrainy toczyła się wiele miesięcy temu.

- NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne. To rodzi rozliczne komplikacje - przekazał wiceszef MON.

Powiedział, że "jeżeli chcemy podejmować jakieś masywne decyzje, które dotyczą szczególnie przestrzeni nad Ukrainą, to zawsze musi być decyzja całego NATO".

- Tego typu dyskusja toczyła się wiele miesięcy temu i zakończyła się tym, że NATO zdecydowało, aby taka procedura nie wchodziła w grę. I na tym w tej chwili stoimy - dodał Tomczyk.

Po piątkowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie rakiety, NATO zdecydowało o przekazaniu do dyspozycji Polski samolotu wczesnego ostrzegania AWACS. Dziennikarze pytali wiceministra, czy już służy bezpieczeństwu Polski. - On już jest do dyspozycji Wojska Polskiego - odpowiedział Tomczyk.