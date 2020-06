Staruszek leżał dwa dni niedaleko szpitala. Jest śledztwo po artykule tvn24.pl

Prokuratura w Radomiu wszczęła śledztwo pod sobotnim artykule o starszym mężczyźnie, który po przewiezieniu do szpitala przez dwa dni leżał w rowie przed oddziałem ratunkowym. Sprawę poszukiwań 93-latka wyjaśnia także Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

W sobotę opisaliśmy historię 93-letniego mężczyzny, który w piątek 19 czerwca został przywieziony przez karetkę do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie. Chory, z cukrzycą, miażdżycą i początkami choroby Alzheimera bez świadomości błąkał się po okolicach szpitala. W pewnym momencie poślizgnął się i spadł z kilkumetrowej skarpy. Gdy rodzina skontaktowała się następnego dnia ze szpitalem, żeby zapytać o stan zdrowia krewnego, usłyszała, że 93-latek sam wypisał się z placówki.

93-latka zaczęto szukać dopiero w 40 godzin po zaginięciu. Odnaleziono go niemal natychmiast. Leżał w krzakach, 100 metrów od wejścia do szpitala. Mężczyzna był wyczerpany i wyziębiony po dwóch nocach spędzonych na ziemi, przy padającym deszczu. Zmarł po kilkunastu godzinach.

Na nasz artykuł zareagowała radomska prokuratura. Śledztwo wszczęto w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód, ale w poniedziałek zostało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Śledczy będą próbowali wyjaśnić, czy pracownicy szpitala na Józefowie narazili 93-latka na utratę zdrowia i życia. Jednym z wątków postępowania będzie także ustalenie, kto odpowiada za akcję poszukiwawczą prowadzoną przez radomską policję. Jak poinformowała naszą redakcję Beata Galas, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu, zgłoszenie do prokuratury trafiło z policji 25 czerwca, dzień po wysłaniu przez reportera tvn24.pl pytań w tej sprawie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i dwa dni po wysłaniu pytań do Komendy Miejskiej Policji w tym mieście.