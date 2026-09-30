Szef MON o stałej bazie USA: dzisiaj rano otrzymałem informację od ambasadora
We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Ta wzmianka pojawiła się w jego oświadczeniu na temat wdrażania Strategii Obrony Narodowej (NDS) Stanów Zjednoczonych.
W środę rano szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o wiadomości przekazanej mu przez ambasadora USA Toma Rose'a.
- Dzisiaj rano od ambasadora Toma Rose'a otrzymałem informację z implementacji, czyli wdrażania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa (…) jednym z głównych punktów opisanych w procedurze wdrażania tej strategii, raporcie jest ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział w trakcie wystąpienia w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uczestniczył w ceremonii podpisania umów pomiędzy WAT a GE Aerospace oraz Boeing Company dotyczących programu zakupu śmigłowców Apache.
Kosiniak-Kamysz: Polska inwestuje w bezpieczeństwo, kupując najlepszy amerykański sprzęt
Zdaniem szefa MON "najważniejszym dzisiaj zadaniem" w relacjach polsko-amerykańskich jest "przygotowanie najlepszych możliwe warunków do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich", żeby "decyzja prezydenta Trumpa została jak najszybciej wdrożona w życie".
- Do tego jest potrzebne nie tylko zaufanie, które jest między nami a Stanami Zjednoczonymi (…) bardzo potrzebne jest zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami. I to dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza umowa najlepiej o tym świadczy. Dokonaliśmy ważnego zakupu. Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, kupując najlepszy amerykański sprzęt - kontynuował, nawiązując do zakupu śmigłowców.
Artykuł jest aktualizowany.