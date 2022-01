Sprawa Pegasusa. Leszek Miller: ciekawe, kiedy pojawi się "Głębokie Gardło"

Leszek Miller, były premier, komentując w "Tak jest" w TVN24 inwigilację systemem Pegasus, stwierdził, że "cała sprawa przypomina Watergate". Jak mówił, zastanawia się, kiedy pojawi się w Polsce "Głębokie Gardło". Nawiązał w ten sposób do głównego informatora w amerykańskiej aferze. - Sądzę, że to "Głębokie Gardło" już jest, tylko się jeszcze waha - dodał.

Miller: myślę, że dowiemy się dużo interesujących rzeczy

- Kompetencje komisji śledczej ma tylko Sejm, Senat nie ma, Parlament Europejski też nie ma. Ale to nie przeszkadza, żeby starać się dużo dowiedzieć na ten temat i potem poddać to wszystko pod osąd opinii publicznej, (...), myślę, że dowiemy się dużo interesujących rzeczy - stwierdził Miller.

Miller: zastanawiam się, kiedy pojawi się "Głębokie Gardło"

- Sądzę, że to "Głębokie Gardło" już jest, tylko się jeszcze waha, ale w pewnym momencie to, co ma, to, co wie, przekaże albo jakiemuś posłowi albo jakiemuś politykowi - stwierdził gość TVN24.