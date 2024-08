Kolejny ruch prokuratury. Chodzi o skład orzekający w sprawie Romanowskiego

Do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany wniosek o wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego ze sprawy aresztowej posła Marcina Romanowskiego - potwierdziła Prokuratura Krajowa. Prokuratura w piśmie zwraca uwagę na dwie kwestie.

"Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował w dniu wczorajszym do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek - w trybie art. 47b par. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - o zmianę składu sądu w osobie referenta sprawy – SSO Przemysława Dziwańskiego" - podały służby prasowe Prokuratury Krajowej.

O tym, że PK "nie odpuszcza sprawy składu orzekającego, który ma rozpoznać jej odwołanie na odmowę aresztu" dla Romanowskiego, poinformował jako pierwszy portal OKO.press. Portal podał, że nowy wniosek o wyłączenie ze sprawy tzw. neosędziego Przemysława Dziwańskiego trafił do prezeski Sądu Okręgowego w Warszawie Beaty Najjar, która może podjąć decyzję na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Prokuratura podnosi dwie kwestie

"Prokuratura Krajowa podnosi, że w obrocie prawnym są dwa orzeczenia dotyczące wyłączenia ze składu orzekającego neo-sędziego Przemysława Dziwańskiego, który jest referentem sprawy. Pierwsze orzeczenie odmawia jego wyłączenia, drugie go wyłącza. Druga kwestia, którą podnosi prokuratura w piśmie do prezeski sądu dotyczy tego, że jej odwołanie w sprawie odmowy aresztu będzie rozpoznane dopiero pod koniec września. A zgodnie z przepisami sąd powinien zrobić to w 7 dni" - zaznaczył portal.