"Ta afera łapie wszystkie kręgi polityczne"

Z tego, co widać, ta afera wszystkie kręgi polityczne "łapie" - powiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, odnosząc się do sprawy Collegium Humanum. Zarzuty usłyszały kolejne osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i były europoseł PiS Karol Karski. - Nawet jeżeli ktoś jest z danego obozu, który jest nam bliższy, to tym bardziej powinien być rozliczony - ocenił Kołodziejczak. Senator PiS Krzysztof Bieńkowski powiedział, że jest "zaskoczony" zarzutami dla Karskiego.

Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty kolejnym pięciu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności uczelni Collegium Humanum, w tym prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi i byłemu europosłowi PiS Karolowi Karskiemu.

Sutryk, jak informował naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla, usłyszał zarzuty dotyczące wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie 230 tysięcy złotych.

Z kolei byłemu europosłowi przedstawiono "zarzuty korupcyjne związane z powoływaniem się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii dawnej uczelni Collegium Humanum w Pradze, Bratysławie i Andiżanie, a w przypadku filii na Słowacji, pozytywnego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania opinii na kierunku pedagogika".

Kołodziejczak: afera łapie wszystkie kręgi polityczne

Komentując działania śledczych wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak (klub KO) ocenił, że powinny być "najwyższe wymiary kary dla tych, którzy to robili, którzy temu ulegali". - Nawet jeżeli ktoś jest z danego obozu, który jest nam bliższy, to tym bardziej powinien być rozliczony - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem. - Z tego, co też widać, ta afera wszystkie kręgi polityczne łapie - dodał.

- Jeżeli prokuratura udowodni, że ktoś to robił, to od tego jest po pierwsze, i nikogo nie powinno to dziwić, czy do kogoś się wchodzi rano, wieczorem, w taki czy w inny sposób. Jeżeli tak ktoś robi, najprawdopodobniej ma ku temu podstawę - mówił Kołodziejczak.

Senator PiS "zaskoczony"

Senator PiS Krzysztof Bieńkowski odnosząc się do zarzutów dla Sutryka powiedział, że "prokuratura widocznie ma jakieś podstawy, żeby tak sądzić, czyli sprawdzili pewne elementy, z których wynika, że prawdopodobnie nie chodził na zajęcia i nie uczestniczył w tych studiach, tylko uzyskał dyplom".

Przyznał, że jest też "zaskoczony" zarzutami dla Karskiego. - Nie znam sprawy, żeby się wypowiadać szczegółowo - powiedział. Na uwagę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pisał list do Collegium Humanum powiedział, że "każdy, kto się zajmuje edukacją, powinien być szanowany, ale powinien robić to też uczciwie".

- Nie wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić. Po to są organy władzy, żeby do tego dociekać, czy to wszystko było robione okej - dodał.

"Było to na rękę Prawu i Sprawiedliwości"

Posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska została zapytana, dlaczego PiS tolerowało to, co działo się w Collegium Humanum. - Było to na rękę Prawu i Sprawiedliwości. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło szeroko zakrojoną politykę swoich ludzi w różnych miejscach, także w spółkach miejskich, w spółkach Skarbu Państwa, we wszelkiego rodzaju instytucjach, więc ci ludzie potrzebowali szybko zdobyć uprawnienia - oceniła.

- Wydaje mi się, że to był główny powód, że Collegium Humanum to była właśnie taka kuźnia kwalifikacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Niestety cierpią na tym inne, prywatne polskie uczelnie, które działają w sposób transparentny. Teraz każdy, kto chce podwyższyć swoje kwalifikacje, rzeczywiście trzy razy przygląda się uczelni, którą wybiera - mówiła.

