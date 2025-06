Kolejne spotkanie liderów koalicji

Kosiniak-Kamysz na konferencji po spotkaniu koalicjantów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W środę w Sejmie premier Donald Tusk przedstawi wniosek o wotum zaufania dla rządu. Mówi się również o zbliżającej się i kilkukrotnie zapowiadanej rekonstrukcji rządu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował niedawno utworzenie rządu technicznego składającego się z apolitycznych specjalistów.

W poniedziałek wieczorem doszło do kolejnego już w ostatnich dniach spotkania liderów partii tworzących koalicję 15 października.

Według wcześniejszych doniesień, podczas poniedziałkowego spotkania premier miał przedstawić szkic swojego exposé, nad którym koalicjanci mieli wspólnie pracować. Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu zaplanowane jest na środę.

W poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec był pytany, czy podczas spotkania liderów premier będzie konsultował swoje środowe przemówienie z innymi klubami. - Premier ma to do siebie, że nigdy do końca nie wiemy, z czym wyjdzie podczas wystąpienia - odparł. Jak dodał, Tusk "zawsze sam układa swoje wystąpienia niezależnie od podpowiedzi współpracowników czy partnerów koalicyjnych". Jak mówił, w exposé znajdzie się plan działania rządu na kolejne 2,5 roku. Ocenił, że jest to "stosunkowo długi czas bez wstrząsów wyborczych.

W poprzednich spotkaniach liderów brali udział premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Poprzednie spotkania w takiej formule odbyły się w ubiegły poniedziałek i w czwartek. Koalicjanci dyskutowali o wnioskach po wyborach prezydenckich, które przegrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Priorytety koalicji 15 października

Dla koalicjantów - obok kwestii dotyczącej wotum zaufania - ważnym tematem jest również rekonstrukcja rządu i renegocjowanie umowy koalicyjnej z listopada 2023 roku. O takich planach Tusk mówił w maju; zapowiedział, że rekonstrukcja odbędzie się w czerwcu po wyborach prezydenckich, a jej konsekwencją będzie zmniejszenie i usprawnienie rządu.

