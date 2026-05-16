Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Będzie wspólny wiec Morawieckiego i Czarnka

|
pap_20220407_0D7 (1)
Mateusz Morawiecki o atmosferze na spotkaniu klubu PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Poseł PiS Janusz Cieszyński poinformował, że Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To reakcja na doniesienia medialne o burzliwym przebiegu posiedzenia wyjazdowego klubu PiS.

W środę w Sękocinie pod Warszawą odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Według doniesień dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, miało ono przebiegać w burzliwej atmosferze.

Zgodnie z informacjami, które uzyskał Michalski, spotkanie chwilami zamieniało się w "ostrą awanturę" z okrzykami, buczeniem i poważnymi oskarżeniami. W trakcie spotkania Jarosław Kaczyński zagroził między innymi, że jednak nie pozwoli na budowę stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i konkurencyjnego stowarzyszenia budowanego między innymi przez Tobiasza Bocheńskiego i Jacka Sasina. Przemysław Czarnek oskarżył natomiast byłego szefa rządu o sabotowanie jego kandydatury na premiera.

Deja vu i "rozłamowa atmosfera". Kulisy wyjazdowego klubu PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Deja vu i "rozłamowa atmosfera". Kulisy wyjazdowego klubu PiS

Patryk Michalski

Cieszyński: będzie wspólne spotkanie

Poseł PiS Janusz Cieszyński pytany w sobotę w RMF FM o przebieg posiedzenia klubu przekazał, że po jego zakończeniu, kiedy większość parlamentarzystów wróciła do Warszawy, doszło do spotkania w mniejszym gronie, w którym udział wzięli między innymi Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. - Była taka długa rozmowa, bardzo dobra, Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów - powiedział Cieszyński.

Mieli oni zadecydować - jak poinformował polityk PiS - o zorganizowaniu wspólnego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim. Informację o wspólnym wiecu Morawieckiego i Czarnka, który ma się odbyć 5 lub 6 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, jako pierwsza podała Wirtualna Polska.

- Potwierdzam, te ustalenia zapadły na moich oczach - oświadczył Cieszyński. Powiedział też, że wbrew doniesieniom medialnym, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zakazał funkcjonowania stowarzyszeń w ramach partii.

"Jest poczucie znużenia". Lista problemów PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jest poczucie znużenia". Lista problemów PiS

Marcin Złotkowski

Morawiecki: bardzo dobra atmosfera na spotkaniu

W kontekście środowego posiedzenia klubu PiS Morawiecki przekonywał w czwartek, że dyskusja w trakcie spotkania była "bardzo dobra". Według Morawieckiego, szereg wniosków medialnych dotyczących jego przebiegu jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu. - Ale atmosfera spotkania była "rzeczywiście oczyszczająca, dobra". (...) Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa - ocenił polityk.

Burzliwy klub PiS. "Nie dam się wypchnąć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burzliwy klub PiS. "Nie dam się wypchnąć"

Od miesięcy w PiS trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi "harcerzami" a grupą jego przeciwników, skupioną między innymi wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami", czy frakcją byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

OGLĄDAJ: Ucieczka Ziobry, pretensje do Żurka. "Pati Koti nas ograła"
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (P) z żoną Patrycją Kotecką (L) przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ucieczka Ziobry, pretensje do Żurka. "Pati Koti nas ograła"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekJanusz Cieszyński
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
Białystok
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
Zdrowie
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
Polska
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
Świat
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Polska
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Kładka połączyłaby dwie części miasta
Kładka nad rzeką w letniej stolicy Polski? "Powinna powstać już 30 lat temu"
Tomasz Mikulicz
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
Polska
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Donald Trump podczas pobytu w Chinach
"Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym"
BIZNES
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
METEO
24 min
pap_20260421_0JF
"Udowodnił, dlaczego nie warto wchodzić z nim w bliską współpracę polityczną"
Horyzont
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Jedna z głównych ulic Bielan do remontu. Ma być bezpieczniej
Dariusz Gałązka
Manitobę w Kanadzie nawiedziła burza pyłowa
"Zobaczyłem, jak dach się podnosi i odpada"
METEO
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
"Wspólne przeżywanie trudnych i pięknych momentów sprawia, że jesteśmy jak większa rodzina"
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica