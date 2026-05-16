Polska Będzie wspólny wiec Morawieckiego i Czarnka Oprac. Kuba Koprzywa |

Mateusz Morawiecki o atmosferze na spotkaniu klubu PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę w Sękocinie pod Warszawą odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Według doniesień dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, miało ono przebiegać w burzliwej atmosferze.

Zgodnie z informacjami, które uzyskał Michalski, spotkanie chwilami zamieniało się w "ostrą awanturę" z okrzykami, buczeniem i poważnymi oskarżeniami. W trakcie spotkania Jarosław Kaczyński zagroził między innymi, że jednak nie pozwoli na budowę stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i konkurencyjnego stowarzyszenia budowanego między innymi przez Tobiasza Bocheńskiego i Jacka Sasina. Przemysław Czarnek oskarżył natomiast byłego szefa rządu o sabotowanie jego kandydatury na premiera.

Cieszyński: będzie wspólne spotkanie

Poseł PiS Janusz Cieszyński pytany w sobotę w RMF FM o przebieg posiedzenia klubu przekazał, że po jego zakończeniu, kiedy większość parlamentarzystów wróciła do Warszawy, doszło do spotkania w mniejszym gronie, w którym udział wzięli między innymi Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. - Była taka długa rozmowa, bardzo dobra, Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów - powiedział Cieszyński.

Mieli oni zadecydować - jak poinformował polityk PiS - o zorganizowaniu wspólnego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim. Informację o wspólnym wiecu Morawieckiego i Czarnka, który ma się odbyć 5 lub 6 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, jako pierwsza podała Wirtualna Polska.

- Potwierdzam, te ustalenia zapadły na moich oczach - oświadczył Cieszyński. Powiedział też, że wbrew doniesieniom medialnym, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zakazał funkcjonowania stowarzyszeń w ramach partii.

Morawiecki: bardzo dobra atmosfera na spotkaniu

W kontekście środowego posiedzenia klubu PiS Morawiecki przekonywał w czwartek, że dyskusja w trakcie spotkania była "bardzo dobra". Według Morawieckiego, szereg wniosków medialnych dotyczących jego przebiegu jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu. - Ale atmosfera spotkania była "rzeczywiście oczyszczająca, dobra". (...) Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa - ocenił polityk.

Od miesięcy w PiS trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi "harcerzami" a grupą jego przeciwników, skupioną między innymi wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami", czy frakcją byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

OGLĄDAJ: Ucieczka Ziobry, pretensje do Żurka. "Pati Koti nas ograła" Zobacz cały materiał