To jest wstyd dla polskiego państwa, że dzieli obywateli na gorszych i lepszych. Ja kompletnie nie rozumiem argumentów ze strony PSL-u - mówiła w "Kawie na Ławę" europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się do sporu wewnątrz koalicji rządzącej o ustawę w sprawie związków partnerskich. O zdanie został zapytany także polityk PSL Krzysztof Hetman. - Powiedz, że jesteś za - wtrąciła się Scheuring-Wielgus. - Ale powiem, proszę bardzo - odparł Hetmen, dodając, że szanuje zdanie swoich konserwatywnych kolegów.

Koalicja rządząca nie może dojść do porozumienia w kwestii związków partnerskich. Projekt ustawy przedstawiła ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Zakłada on m.in. że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu związku. Swoją wersję projektu chce jednak zgłosić Polskie Stronnictwo Ludowego, które nie popiera tego przedstawionego przez Lewicę.