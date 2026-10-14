Polska Spór w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki odwołał wizytę zagraniczną Oprac. Kuba Koprzywa |

Bogucki: prezydent odwoła wizytę w Słowenii w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Około godziny 16 Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, z którego wyjechał po kilkudziesięciu minutach. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki na późniejszej konferencji prasowej przekazał, że prezydent wybrał się do siedziby TK, żeby "spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Bogucki przekazał, że w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent odwoła wizytę zagraniczną. - Pan prezydent uznał, z uwagi na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniu jutrzejszym i pojutrze w Słowenii - powiedział.

Zbigniew Bogucki o ślubowaniu wobec prezydenta

Bogucki mówił, że "głęboko niepokojące jest, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Jak mówił szef KPRP, są to "osoby, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak działo się to przez wiele lat zgodnie z utrwaloną praktyką i doktryną".

- Nikt nie miał wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone w obecności Prezydenta i tak to się odbywało aż do tych ostatnich wydarzeń - podkreślił Bogucki.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowania.

W sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, zdaniem Komisji Weneckiej należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób. Zaznaczono, że w takiej sytuacji należy "zachować istotne elementy", w tym złożenie ślubowania "w określonej formie, należytego sprawdzenia jego wykonania oraz skierowania go do Prezydenta i przekazania mu".

Ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka

W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą "wobec prezydenta". Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Później Berek - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - pojechał do Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.