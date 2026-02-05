Logo strona główna
Polska

Spór o posiedzenie RBN, zarzuty dla pracownika MON, szczegóły ułaskawień

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Czarzasty odpowiada Nawrockiemu. "Porozmawiajmy o pana przeszłości"
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki spotyka się z krytyką w związku z tematyką zbliżającej się Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zatrzymany pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzuty. Znamy szczegóły na temat osób ułaskawionych przez prezydenta. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 5 lutego.

1. Spór o porządek posiedzenia RBN

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mają być omawiane na nim trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego". Ten ostatni budzi wątpliwości koalicji rządowej.

- Panie prezydencie, niech pan zdejmie ten punkt z porządku dziennego, bo to jest po prostu mało poważne - zaapelował w "Rozmowie Piaseckiego" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- To nie ta liga i nie ten urząd. Niech się Nawrocki w końcu nauczy bycia prezydentem - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Zdaniem wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniuka, Rada "nie jest od tego, żeby załatwiać sobie prywatne porachunki: lubię, nie lubię".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

2. Zarzuty dla pracownika MON

Prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała, że zatrzymany pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który - jak mówiła - dotyczy "szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu".

Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła też wniosek o tymczasowy areszt. Sąd ma teraz 24 godziny na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Jest decyzja sądu w sprawie pracownika MON. "Potężne, obciążające informacje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest decyzja sądu w sprawie pracownika MON. "Potężne, obciążające informacje"

3. Alert RCB w związku z gołoledzią

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed marznącymi opadami oraz gołoledzią. SMS-owe ostrzeżenia otrzymali odbiorcy przebywający w północnych i centralnych pasach kraju. W czwartek na drogach i chodnikach znów może być niebezpiecznie ślisko.

Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Dowiedz się więcej:

Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"

METEO

4. Ułaskawieni przez Nawrockiego

W poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Nie było jednak wiadomo, kim są. W środę szef jego gabinetu Paweł Szefernaker przekazał szczegóły dotyczące ułaskawionych.

Pierwsza osoba to ponad 85-letnia schorowana wdowa, druga to "człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi", a trzecią osobą jest "mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem".

Kogo ułaskawił prezydent? Szef gabinetu o szczegółach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kogo ułaskawił prezydent? Szef gabinetu o szczegółach

5. Tusk jedzie do Kijowa

Premier Donald Tusk przekazał przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, że w tym tygodniu na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wybiera się do Kijowa.

Tusk poinformował, że podczas wizyty w Kijowie towarzyszyć mu będzie minister finansów i gospodarki. Dodał, że Andrzej Domański przygotowuje światową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Włodzimierz CzarzastyKarol NawrockiAlert RCBDonald TuskNajważniejsze informacje
