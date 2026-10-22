Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pełczyńska-Nałęcz: odchodzę z rządu
Pełczyńska-Nałęcz: odchodzę z rządu
Polska

Spór o dwukadencyjność. "Wymieszanie racjonalizmu i populizmu"

|
22 1925 fpf cl-0022
Stefaniak: będziemy rozpoczynali procedurę zrównania zasad
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeżeli ograniczamy jednym, to ograniczajmy także innym - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jakub Stefaniak (PSL). Nawiązał w ten sposób do zapowiedzi ludowców w sprawie złożenia projektu dotyczącego wprowadzenia dwukadencyjności posłów. Senator KO Adam Szejnfeld oponował, twierdząc, że to populizm, którego koalicja powinna się wystrzegać.

Sejm odrzucił w czwartek nowelizację, która miała znieść dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jakub Stefaniak (PSL), zastępca szefa kancelarii premiera, pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy ludowcy, którzy złożyli projekt nowelizacji, czują się zdradzeni po głosowaniu. - Trzeba by było zadać pytanie, czy nasi widzowie i Polacy pamiętają, po co była ta ustawa - odparł.

- Ona nie była dlatego, żeby komuś było lepiej, tylko żeby się pozbyć niewygodnych kandydatów, szczególnie w dużych miastach. Po to Jarosław Kaczyński to zrobił, żeby sobie trochę poprawić warunki tam, gdzie nie mógł wygrać w uczciwy sposób - stwierdził. Dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została wprowadzona za rządów Zjednoczonej Prawicy w 2018 roku.

PSL o dwukadencyjności w Sejmie

- Głosowanie skończyło się, jak się skończyło. Teraz trzeba się zastanowić, czy ci, którzy tak krzyczeli, że nie ma świętych krów, sami (...) będą teraz tak ochoczo zachęcali do tego, żeby ograniczyć sobie samemu kadencje - mówił Stefaniak.

Ludowcy zapowiadali, że jeśli ustawa znosząca kadencyjność w samorządach nie zostanie przyjęta, to złożą projekt ograniczający kadencyjność posłów do dwóch kadencji.

Stefaniak mówił, że jego zdaniem to "sprawiedliwe". - Jeżeli ograniczamy jednym, to ograniczajmy także innym - przekonywał i zapowiedział rozpoczęcie procedury w tej sprawie.

Spór o dwukadencyjność. "Będę to akcentował"

 - Jest bardzo mi przykro słyszeć to, co kolega tutaj mówi - powiedział senator KO Adam Szejnfeld, komentując wypowiedź Stefaniaka. - Dlatego że mamy tutaj w jednej wypowiedzi wymieszanie racjonalizmu i populizmu - ocenił.

- No, już nie przesadzajmy - skomentował Stefaniak. - Absolutnie. Będę to akcentował jeszcze, jak będziesz protestował - zastrzegł senator.

Zdaniem Szejnfelda "absolutnie racjonalne byłoby rozwiązanie zniesienia tej dwukadencyjności". - Absolutna większość Unii Europejskiej nie zna takiego rozwiązania, takiego kretyńskiego rozwiązania - mówił. Przychylił się do oceny Stefaniaka w sprawie genezy tego pomysłu, czyli "zagarnięcia sztucznie, prawnie, ograniczając wolność wyboru obywatelom" samorządów przez PiS.

Szejnfeld: przykro mi słyszeć to, co kolega mówi
Źródło: TVN24

Senator zaznaczył, że "równolegle podnosi się ten racjonalny, słuszny (...) postulat z postulatem populistycznym". - Taki nasłuch, nastawiony nasłuch, co tam ludzie gadają, nie lubią Sejmu, nie lubią posłów, jak się krzyknie ograniczmy im kadencyjność, wszyscy powiedzą, czy większość powie - tak - opisywał.

- Nie, tak nie wolno robić. Moim zdaniem my, jako koalicja, powinniśmy działać bardzo racjonalnie, unikać populizmów i dążyć do celu - stwierdził.

OGLĄDAJ: Mają radę dla prezydenta
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Polskie Stronnictwo LudoweKoalicja ObywatelskaSejmSamorządPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Orlen Wisła Płock skomplikowała swoją sytuację w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Jagiellonia - Anderlecht
Katastrofa Jagiellonii w obronie. Rywal prowadzi
RELACJA
Grad uszkadzał auta w Arizonie
Przed burzą schowała się w szafie. Takich alertów nie wydawano tu od 16 lat
METEO
imageTitle
"Powinien przeprosić". Trump reaguje na zachowanie LeBrona Jamesa w czasie hymnu
EUROSPORT
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Ozięble żegnamy". Są pierwsze komentarze
Polska
Demonstracja pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję"
"Czerwona kartka za aborcję". Demonstracja przed Sejmem i interwencja policji
WARSZAWA
38-latek notorycznie kradł butelki z alkoholem (zdj. ilustracyjne)
Sejm za wyższą akcyzą na alkohol. Pieniądze mają trafić do NFZ
BIZNES
Lech Poznań
Wynik lepszy niż gra. Przełamanie Lecha w Lidze Europy
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję
Polska
Donald Trump
Sąd: Donald Trump ma stawić się na przesłuchaniu
Świat
Puszka z napojem gazowanym
Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Ludzie uciekali w panice, pękały ściany budynków
METEO
Marek Dunin-Wąsowicz
Zmarł Marek Dunin-Wąsowicz
WARSZAWA
imageTitle
Fortuna odwróciła się od Baranowskiego
EUROSPORT
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
"To upokorzenie ludzi". Dziennikarze zobaczyli, co się dzieje w Ołeszkach
Świat
Wypadek na A1. Trzy osoby nie żyją
"Szokująca prędkość na drodze powinna się kończyć szokującą kwalifikacją prawną"
WARSZAWA
imageTitle
USA z kolejną wielką imprezą FIFA. Pierwszy taki turniej w dziejach
EUROSPORT
lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Sejm zdecydował w sprawie zarobków lekarzy
Polska
TELEWIZJA REPUBLIKA shutterstock_2445595227
"Obraźliwe i poniżające" paski i wypowiedzi. Jest śledztwo
Polska
Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela
METEO
portfel pieniądze
Sejm przyjął zmiany w podatkach. Dudek: to rzeczywiście było bolesne
BIZNES
Koń ugrzązł w błotnistym rowie
Koń wpadł do rowu, akcja ratunkowa
Wrocław
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Ważny termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto. Zostało kilka dni
BIZNES
imageTitle
"To oczywisty zwycięzca Złotej Piłki"
EUROSPORT
Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Młoda wilczyca zginęła pod kołami auta
WARSZAWA
Pentagon
Media: Pentagon planuje to "po cichu"
Świat
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance: nie sądzę, by chodziło tu o Elona
BIZNES
Sejm
Dwukadencyjność w samorządach. Sejm zdecydował
Polska
shutterstock_2826341179
Ekspert alarmuje. "Podejrzewam, że wszyscy to odczują"
BIZNES
Prokuratura postawiła Adamowi Sz. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
"Zadawał ciosy seriami". Skatował dostawcę pieczywa, resztę życia spędzi w więzieniu
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica