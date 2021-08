"Wielokrotnie się zastanawiałem". Specustawa o Lasach Państwowych z podpisem prezydenta

Ustawa przewiduje, że w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Zamianie miałoby podlegać w sumie ponad 1,2 tys. ha gruntów - 80 działek w obu miastach. Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów Lasów Państwowych sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie.

Andrzej Duda: było wiele dyskusji wokół tej ustawy

Jak podkreślił, nigdy nie zgodziłby się "na taką regulację ogólną - mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu". - Ale tu jest sytuacja szczególna - wskazał prezydent. - To są dwa miasta w Polsce (...) wiem, jakie problemy dotykały zwłaszcza w latach 90. ludzi, którzy tam mieszkają - powiedział wskazując m.in. na ówczesny wzrost bezrobocia.

- Jest konieczność odbudowy przemysłowej (...) to jest właśnie ten moment. Ta ustawa to jest to przejście, tu w Stalowej Woli, od Centralnego Okręgu Przemysłowego (...) do nowoczesnej gospodarki - mówił prezydent.