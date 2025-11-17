Specjalne wydanie "Podcastu politycznego" z Sejmu w TVN24+

Hołownia o procedurze wyboru nowego marszałka Sejmu Źródło: TVN24

Sejm, który we wtorek rozpoczyna czterodniowe posiedzenie, wybierze nowego marszałka. Zgodnie z umową koalicyjną lidera Polski 2050 Szymona Hołownię ma zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

