"Kierowany nienawiścią do prokuratora poprzysiągł sobie", że zabije Barskiego. Sąd Najwyższy uchylił uniewinnienie

Sąd Najwyższy uchylił uniewinnienie mężczyzny, który miał nakłaniać do zabójstwa prokuratora Dariusza Barskiego. Mężczyzna, jak podawała wcześniej prokuratura, "uznał, że został oszukany przez Barskiego" i "kierowany nienawiścią do prokuratora poprzysiągł sobie, że po wyjściu z więzienia w ramach zemsty zabije go w jego własnym domu".

Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku SN sędzia Marek Pietruszyński, "szczegółowe odczytanie uzasadnienia sądu apelacyjnego wskazuje, że teza prokuratora, iż sąd odwoławczy zaniechał wykonania szczegółowej i kompleksowej analizy i oceny całokształtu materiału dowodowego" jest prawidłowa.

Prokuratura Krajowa przekazywała przed kilku laty, że Marek P. planował zabójstwo późniejszego prokuratora krajowego, a wówczas prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Dariusza Barskiego. Barski oskarżał P. o 53 czyny, w tym dwa zabójstwa, usiłowanie zabójstwa i kilkadziesiąt rozbojów. "P. uznał, że został oszukany przez prokuratora, który rzekomo miał go zapewniać, że nie otrzyma żadnych kolejnych kar. Kierowany nienawiścią do prokuratora poprzysiągł sobie, że po wyjściu z więzienia w ramach zemsty zabije prokuratora w jego własnym domu" - podawała PK.

Według oskarżenia w listopadzie 2014 r. Marek P. miał zaproponować współwięźniowi Wojciechowi S. napad rabunkowy, w trakcie którego prokurator miał zostać zamordowany przez P. Do ujawnienia sprawy doszło w sierpniu 2017 roku. Były adwokat Marka P., którego droga z oskarżonym rozeszła się m.in. ze względu na groźby w kierunku pełnomocnika, spotkał się z Wojciechem S. Były współwięzień ujawnił adwokatowi plany zabicia prokuratora Barskiego, a adwokat złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Radomsku.

Wyrok uchylony po kasacji złożonej przez prokuraturę

We wrześniu 2019 roku sąd w Piotrkowie Trybunalskim skazał P. za nakłanianie do zabójstwa prokuratora na 12 lat pozbawienia wolności i - w związku z innymi czynami - wymierzył łączną karę 13 lat więzienia. W październiku 2020 roku wyrok ten utrzymał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Jednak w maju 2022 roku - po kasacji obrony - Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie w zakresie zarzutów nakłaniania do zabójstwa. Wtedy SN zwrócił uwagę między innymi na nadmierną dowolność sądów w ocenie zeznań świadków, które były zasadniczym dowodem. Gdy sprawa wówczas wróciła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, to sąd ten w lutym ubiegłego roku - w odniesieniu do zarzutu nakłaniania do zabójstwa prokuratora - oskarżonego uniewinnił. Po tym wyroku kasację złożyła prokuratura.

We wtorek SN rozpatrując kasację prokuratury ponownie uchylił wyrok SA w zakresie nakłaniania do zabójstwa - tym razem uniewinniający. "Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że poprzednio zajęte stanowisko, a więc uniewinnienie, jest zasadne, to w szeroko uargumentowanym uzasadnieniu powinien zawrzeć wszystkie istotne okoliczności" - wskazał sędzia Pietruszyński.

Dariusz Barski - kim jest

Dariusz Barski przez kilkanaście lat pracował w prokuraturach różnego szczebla, oskarżał w głośnych procesach. Jego współpracownicy mówili, że jest "sprawnym śledczym", a także "zaufanym człowiekiem Zbigniewa Ziobry". Od marca 2022 roku do stycznia 2024 roku był prokuratorem krajowym. Decyzją prokuratora generalnego Adama Bodnara ze stycznia 2024 został odsunięty od sprawowania obowiązków z uwagi na nieskuteczne przywrócenie go do służby czynnej ze stanu spoczynku w 2022 roku, w związku z czym Barski nie mógł wykonywać funkcji Prokuratora Krajowego.

Autorka/Autor:ads/kg

Źródło: PAP