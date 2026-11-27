Polska Śledztwo smoleńskie. Prokuratura ma przekazać nowe informacje Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Prokuratura Krajowa przedstawi wnioski biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Relacja Sebastiana Napieraja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział w środę w "Kropce nad i" w TVN24 publikację obszernego komunikatu w sprawie tzw. śledztwa smoleńskiego. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak w piątek na briefingu prasowym o godz. 10.30 ma zrelacjonować kompleksową opinię 22 międzynarodowych biegłych, wydaną na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego dotychczas w śledztwie.

W czwartek prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że po piątkowym briefingu zorganizuje najprawdopodobniej spotkanie dla mediów, podczas którego wyjaśni pewne zagadnienia związane z opinią biegłych.

- Będziemy pewnie za kilka dni informować też o tym, jakie są koszty tego śledztwa - zapowiedział. Żurek dodał, że są to "naprawdę ogromne kwoty".

Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej

W sierpniu rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że wszczęte w 2010 roku główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej "zmierza niewątpliwie ku końcowi". Mówił wówczas, że do Zespołu Śledczego nr 1 PK wpłynęło tłumaczenie uzupełniającej opinii międzynarodowego zespołu biegłych.

Jak wskazywał, ta kompleksowa opinia "miała odpowiedzieć na pytanie, najbardziej ogólnie mówiąc, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej". Zastrzegł przy tym, że po zapoznaniu się z treścią uzupełnionej opinii międzynarodowych biegłych strony będą mogły ją kwestionować oraz składać wnioski dowodowe.

Międzynarodowy zespół biegłych został powołany przez Prokuraturę Krajową w 2019 roku. W jego skład weszli eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier. Biegli uczestniczący w pracach tego zespołu wcześniej zajmowali się m.in. wypadkami amerykańskiego Boeinga nad Lockerbie w Szkocji w 1988 roku i amerykańskiego Airbusa na rzece Hudson w Nowym Jorku w 2009 roku, a także katastrofą promu kosmicznego Columbia w 2003 roku.

We wrześniu 2024 roku zespół wydał swoją pierwotną opinię, która została następnie przetłumaczona na język polski i udostępniona pokrzywdzonym. Jak poinformował prokurator Nowak, wniosek o uzupełnienie opinii międzynarodowego zespołu biegłych złożył wtedy jeden z pokrzywdzonych, ale decyzja o konieczności jej uzupełnienia została już wcześniej podjęta z urzędu przez prokuratora.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska.

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