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Polska

Sławomir Mentzen drwi z policjantek. "W odróżnieniu od pana dobrze służą Polsce"

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Sławomir Mentzen
Marcin Kierwiński. Podziękowania dla policjantów na Placu Piłsudskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP
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Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych film, w którym drwi z przyjętych do służby funkcjonariuszek policji. - Od razu czuję się bezpieczniej - ironizuje na nagraniu. To sprowokowało odpowiedź rządzących. "W odróżnieniu od pana te policjantki dobrze służą Polsce" - stwierdził Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Do sprawy odniosła się dolnośląska policja.

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Metzen opublikował w środę film, w którym mówi, że "do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów". - Od razu czuję się bezpieczniej - komentuje ironicznie i pokazuje zdjęcia nowo powołanych do służby funkcjonariuszek.

- Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - mówi Menzten.

Polityk posłużył się dwoma zdjęciami udostępnionymi przez policję w tym tygodniu. Pierwsze zdjęcie, które widać w filmie Mentzena, pochodzi z uroczystości ślubowania 70 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, która odbyła się 29 września w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Druga fotografia jest z 28 września. Wtedy to 18 nowych policjantów i policjantek złożyło ślubowanie.

Dolnośląska policja do Mentzena: tak się nie godzi

Do wpisu posła odniosła się dolnośląska policja. "Ubolewamy nad tym, że swoją postawą i narracją, prezentowaną w sieci, przejawia Pan wyraźny brak szacunku dla funkcjonariuszy Państwa Polskiego będących w strukturach służb stojących każdego dnia na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Tak się nie godzi..." - napisano w mediach społecznościowych.

Sławomir Metzen i policjantki przyjęte do służby. "W odróżnieniu od pana dobrze służą Polsce"

Liderowi Konfederacji odpowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, któremu podlega policja. "Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce" - ocenił.

Sprawę, choć nie wprost, skomentował również premier Donald Tusk. "Duma" - napisał, dołączając zdjęcie funkcjonariuszek policji.

Nagranie Mentzena skomentował też wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. "Jestem pewien, że dadzą radę znowu skuć w kajdanki pijanego posła Konfederacji" - napisał.

Sikorski nie sprecyzował, do jakiej sytuacji nawiązuje, natomiast w 2013 roku policja interweniowała wobec obecnego posła Konfederacji Przemysława Wipera. Uczestniczył on w zajściu przed warszawskim klubem przy ulicy Mazowieckiej. Po interwencji policji poseł został odwieziony na izbę wytrzeźwień, a potem do szpitala. Wipler twierdził, że został pobity przez policję. Z kolei według wersji funkcjonariuszy to poseł, będąc pod wpływem alkoholu, był agresywny i ich zaatakował.

Barbara Nowacka: Mentzen po prostu jest mizoginem

Sprawę w rozmowie z dziennikarzami w Warszawie skomentowała także szefowa MEN Barbara Nowacka. - Takie jest powiedzenie w mediach społecznościowych: don't make stupid people famous [nie czyńmy głupców popularnymi - red.]. I właściwie na tym powinnam zakończyć - powiedziała Nowacka. Zaznaczyła, że Mentzen jest politykiem, który wywiera wpływ na swoich wyborców, "dlatego to, co robi, jest żenujące". 

Podziękowała wszystkim policjantkom za ich służbę, podkreślając ich kompetencje, która potwierdza się w wielu skomplikowanych interwencjach, na przykład tych związanych ze sprawami rodzinnymi. - A pan Mentzen po prostu jest mizoginem - dodała.

Według danych z początku tego roku, w policji łącznie zatrudnionych było ponad 40,5 tysiąca kobiet, z czego ponad 22,6 tysiąca to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wyniósł ponad 20 procent.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Sławomir MentzenKonfederacjaRadosław SikorskiDonald TuskMarcin KierwińskiPolicja
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