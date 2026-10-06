Polska Sławomir Mentzen drwi z policjantek. Jest wniosek do komisji etyki Oprac. Aleksandra Sapeta |

Sroka: złożyłam wniosek do komisji etyki poselskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Mentzen opublikował na platformie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Do wpisu dołączył drwiący komentarz. - Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - mówił na nagraniu.

Lider Konfederacji nie przeprosił za swoje słowa, a w kolejnym nagraniu przekonywał, że "mężczyźni w polskiej policji są dyskryminowani względem kobiet!".

Sroka: złożyłam wniosek do komisji etyki poselskiej

Wypowiedzi Mentzena komentowała posłanka PSL Magdalena Sroka w "Tak jest" w TVN24. - Nie mogę tego słuchać (…) to jest tak potężne spłycenie roli kobiet w służbach mundurowych. To w ogóle nie jest dyskusja o tężyźnie, o tym, kto jest silniejszy - mówiła.

- Są mężczyźni, którzy nie są gladiatorami, którzy na ulicy nie poradziliby sobie podczas interwencji. Są kobiety, które by sobie poradziły. Są kobiety, które rzeczywiście w takim patrolu nie dają rady. Ale to nie jest sposób, to nie jest metoda na to, żeby poruszać tego typu temat - dodała.

Posłanka PSL poinformowała też o podjętych krokach w związku ze słowami Mentzena o funkcjonariuszkach. - Dzisiaj złożyłam wniosek do komisji etyki poselskiej. Mam nadzieję, że komisja dla przykładu ukarze Sławomira Mentzena za słowa kierowane w stosunku do kobiet - przekazała w TVN24.

Machulski: nie chciałbym, żeby życie i zdrowie narażały kobiety

Gościem programu TVN24 był również rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, który wydawał się rozbawiony tematem rozmowy. - Powinniście się państwo zająć poważniejszymi tematami niż komisja etyki poselskiej - skomentował w kontekście wniosku posłanki PSL.

- Ja bym nie chciał, żeby kobiety były wysyłane do walki z gruzińskimi gangami albo ukraińskimi. Nie chciałbym, żeby tak było (…) naprawdę nie chciałbym, żeby w oddziałach prewencji swoje życie i zdrowie narażały kobiety. Chciałbym, żeby zdrowie i życie narażali mężczyźni - mówił chwilę wcześniej.

Sroka podkreśliła, że kobiety wykonują też czynności, wprost wynikające z przepisów. Jako przykład wskazała przeszukanie zatrzymanej kobiety. - To tylko może wykonać kobieta. I tutaj myślę, że mężczyźni nie chcieliby tej roli przejmować albo nie powinni - kontynuowała.

Mentzen w nowym nagraniu powiedział, że funkcjonariuszki "niestety często nadużywają swoich uprawnień", wynikających z przepisów prawa. Dalej mówił między innymi o prawach przysługujących kobietom karmiącym.

Mężczyźni w polskiej Policji są dyskryminowani względem kobiet! pic.twitter.com/Cy8BZc9VfN — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 5, 2026 Rozwiń

Sroka pytana o tę kwestię, zaznaczyła: - To wynika wprost z przepisów, które są dla kobiet, czy pracują w policji, czy gdziekolwiek indziej.

- Kobiety w policji pełnią służbę w święta, w Boże Narodzenie, w sylwestra, w każdy inny dzień. Zajmują stanowiska w bardzo różnych pionach i w prewencji, o czym tak głośno mówicie, ale również w (pionach) kryminalnych. Są też w jednostkach antyterrorystycznych, prowadzą czynności w wydziałach kryminalnych, obserwacje, w technice - wymieniała Sroka.

Machulski ocenił, że kobiety "doskonale" sprawdzają się w zadaniach, gdzie "potrzebna jest empatia" - W pracach z ofiarami gwałtów, z małoletnimi ofiarami - wskazał.

OGLĄDAJ: Polityk Konfederacji: PiS wykorzystywał cały aparat państwa do swojej rozgrywki