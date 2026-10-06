Sławomir Mentzen drwi z policjantek. Jest wniosek do komisji etyki
Mentzen opublikował na platformie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Do wpisu dołączył drwiący komentarz. - Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - mówił na nagraniu.
Lider Konfederacji nie przeprosił za swoje słowa, a w kolejnym nagraniu przekonywał, że "mężczyźni w polskiej policji są dyskryminowani względem kobiet!".
Sroka: złożyłam wniosek do komisji etyki poselskiej
Wypowiedzi Mentzena komentowała posłanka PSL Magdalena Sroka w "Tak jest" w TVN24. - Nie mogę tego słuchać (…) to jest tak potężne spłycenie roli kobiet w służbach mundurowych. To w ogóle nie jest dyskusja o tężyźnie, o tym, kto jest silniejszy - mówiła.
- Są mężczyźni, którzy nie są gladiatorami, którzy na ulicy nie poradziliby sobie podczas interwencji. Są kobiety, które by sobie poradziły. Są kobiety, które rzeczywiście w takim patrolu nie dają rady. Ale to nie jest sposób, to nie jest metoda na to, żeby poruszać tego typu temat - dodała.
Posłanka PSL poinformowała też o podjętych krokach w związku ze słowami Mentzena o funkcjonariuszkach. - Dzisiaj złożyłam wniosek do komisji etyki poselskiej. Mam nadzieję, że komisja dla przykładu ukarze Sławomira Mentzena za słowa kierowane w stosunku do kobiet - przekazała w TVN24.
Machulski: nie chciałbym, żeby życie i zdrowie narażały kobiety
Gościem programu TVN24 był również rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, który wydawał się rozbawiony tematem rozmowy. - Powinniście się państwo zająć poważniejszymi tematami niż komisja etyki poselskiej - skomentował w kontekście wniosku posłanki PSL.
- Ja bym nie chciał, żeby kobiety były wysyłane do walki z gruzińskimi gangami albo ukraińskimi. Nie chciałbym, żeby tak było (…) naprawdę nie chciałbym, żeby w oddziałach prewencji swoje życie i zdrowie narażały kobiety. Chciałbym, żeby zdrowie i życie narażali mężczyźni - mówił chwilę wcześniej.
Sroka podkreśliła, że kobiety wykonują też czynności, wprost wynikające z przepisów. Jako przykład wskazała przeszukanie zatrzymanej kobiety. - To tylko może wykonać kobieta. I tutaj myślę, że mężczyźni nie chcieliby tej roli przejmować albo nie powinni - kontynuowała.
Mentzen w nowym nagraniu powiedział, że funkcjonariuszki "niestety często nadużywają swoich uprawnień", wynikających z przepisów prawa. Dalej mówił między innymi o prawach przysługujących kobietom karmiącym.
Sroka pytana o tę kwestię, zaznaczyła: - To wynika wprost z przepisów, które są dla kobiet, czy pracują w policji, czy gdziekolwiek indziej.
- Kobiety w policji pełnią służbę w święta, w Boże Narodzenie, w sylwestra, w każdy inny dzień. Zajmują stanowiska w bardzo różnych pionach i w prewencji, o czym tak głośno mówicie, ale również w (pionach) kryminalnych. Są też w jednostkach antyterrorystycznych, prowadzą czynności w wydziałach kryminalnych, obserwacje, w technice - wymieniała Sroka.
Machulski ocenił, że kobiety "doskonale" sprawdzają się w zadaniach, gdzie "potrzebna jest empatia" - W pracach z ofiarami gwałtów, z małoletnimi ofiarami - wskazał.