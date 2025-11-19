Posłowie PiS wychodzą z sali przed głosowaniem w sprawie wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Źródło: TVN24

Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. W głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Tuż przed głosowaniem w sprawie wyboru nowego marszałka Sejmu, gdy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski prezentował kandydaturę Czarzastego, z prawej strony sali rozległy się okrzyki "Precz z komuną!".

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli wtedy wstawać z miejsc i w ciągu kilku minut, gdy przemawiał Gawkowski, opuścili salę plenarną.

Cenckiewicz krytykuje polityków PiS

Do zachowania polityków PiS odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historyk Sławomir Cenckiewicz. We wpisie na platformie X zamieścił wyniki z 12 listopada 2019 roku, kiedy to odbyło się głosowanie nad wyborem Włodzimierza Czarzastego na stanowisko wicemarszałka.

Przecież w 2019 r. to aż 177 posłom PiS nie przeszkadzało, by Czarzasty z PZPR został wicemarszałkiem Sejmu RP.



A ja Wam wtedy mówiłem, że „antykomunizm jest sierotą”.



Bo jest, wtedy kiedy jest sytuacyjny i doraźny też takim jest! https://t.co/X91EsV2jru pic.twitter.com/niIqZlefuW — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) November 18, 2025 Rozwiń Źródło: X

Na screenie widać, że spośród 195 głosujących polityków PiS, 177 poparło jego kandydaturę. "Przecież w 2019 r. to aż 177 posłom PiS nie przeszkadzało, by Czarzasty z PZPR został wicemarszałkiem Sejmu RP" - napisał Cenckiewicz.

Wyniki głosowania z 2019 roku Źródło: sejm.gov.pl

"A ja Wam wtedy mówiłem, że 'antykomunizm jest sierotą'. Bo jest, wtedy kiedy jest sytuacyjny i doraźny też takim jest!" - wytknął.

