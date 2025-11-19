Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. W głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się.
Tuż przed głosowaniem w sprawie wyboru nowego marszałka Sejmu, gdy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski prezentował kandydaturę Czarzastego, z prawej strony sali rozległy się okrzyki "Precz z komuną!".
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli wtedy wstawać z miejsc i w ciągu kilku minut, gdy przemawiał Gawkowski, opuścili salę plenarną.
Cenckiewicz krytykuje polityków PiS
Do zachowania polityków PiS odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historyk Sławomir Cenckiewicz. We wpisie na platformie X zamieścił wyniki z 12 listopada 2019 roku, kiedy to odbyło się głosowanie nad wyborem Włodzimierza Czarzastego na stanowisko wicemarszałka.
Na screenie widać, że spośród 195 głosujących polityków PiS, 177 poparło jego kandydaturę. "Przecież w 2019 r. to aż 177 posłom PiS nie przeszkadzało, by Czarzasty z PZPR został wicemarszałkiem Sejmu RP" - napisał Cenckiewicz.
"A ja Wam wtedy mówiłem, że 'antykomunizm jest sierotą'. Bo jest, wtedy kiedy jest sytuacyjny i doraźny też takim jest!" - wytknął.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP