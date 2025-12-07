Duży pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana

Pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana Źródło: Kontakt24

Jak poinformował dyżurny z Wojewódzkiej Śląskiej Straży Pożarnej, o godzinie 2.59 otrzymano zgłoszenie o pożarze domu na ulicy Kołłątaja 14 w Będzinie. Zdjęcia z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na miejsce rozdysponowano kilkanaście zastępów straży pożarnej, a w akcji gaśniczej uczestniczy ponad 50 strażaków.

Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie) Źródło: Matio/Kontakt24

Jedna osoba ewakuowana

Jedna osoba została ewakuowana przez strażaków, nie ma osób poszkodowanych - przekazał dyżurny.

RMF FM podało, że ewakuowana to 70-letnia kobieta, która trafiła do szpitala. Według doniesień stacji, dwie inne osoby samodzielnie opuściły budynek.

Zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. asp. Przemysław Kotnis poinformował w rozmowie z RMF FM przed godz. 6 rano, że pożar nie został jeszcze opanowany.