Duży pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana

Jak poinformował dyżurny z Wojewódzkiej Śląskiej Straży Pożarnej, o godzinie 2.59 otrzymano zgłoszenie o pożarze domu na ulicy Kołłątaja 14 w Będzinie. Zdjęcia z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt24.
Na miejsce rozdysponowano kilkanaście zastępów straży pożarnej, a w akcji gaśniczej uczestniczy ponad 50 strażaków.
Jedna osoba ewakuowana
Jedna osoba została ewakuowana przez strażaków, nie ma osób poszkodowanych - przekazał dyżurny.
RMF FM podało, że ewakuowana to 70-letnia kobieta, która trafiła do szpitala. Według doniesień stacji, dwie inne osoby samodzielnie opuściły budynek.
Zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. asp. Przemysław Kotnis poinformował w rozmowie z RMF FM przed godz. 6 rano, że pożar nie został jeszcze opanowany.
Autorka/Autor: momo, akr
Źródło: TVN24, Kontakt24, RMF FM
Źródło zdjęcia głównego: Matio/Kontakt24