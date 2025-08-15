Logo strona główna
Polska

Skandal na meczu z Rakowem. Szef MSWiA: policja zwróciła się do Węgrów o pomoc

policja shutterstock_2172180655
Kibice Maccabi Haifa wywiesili skandaliczny transparent
Źródło: Waldemar Deska/PAP/EPA
Polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To reakcja na zachowanie kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa, którzy podczas meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili transparent obrażający Polaków. Zachowanie potępiło wcześniej MSZ.

"Po wczorajszych haniebnych transparentach izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego" – napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że Polska liczy na pomoc służb węgierskich.

Komunikat MSZ

Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w oświadczeniu, że "stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa".

"Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę" - dodał resort dyplomacji.

Resort dyplomacji poinformował, że ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ.

Zobacz też: Polska flaga znieważona przez kibica podczas meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa

"Relacje polsko-izraelskie nie mogą być - i nie będą - niszczone przez ekstremistów. W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA" - czytamy w komunikacie. 

Szokujący transparent na meczu Rakowa z Maccabi

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi Hajfa grało w nim w roli gospodarza. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.

Transparent wywieszony w czasie meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa wywołał oburzenie
Transparent wywieszony w czasie meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa wywołał oburzenie
Źródło: PAP/Waldemar Deska

Oburzenie wyraziła ambasada Izraela w Warszawie.

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem" - poinformowała na platformie X placówka dyplomatyczna. "Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - dodała.

Przeciwko zachowaniu izraelskich kibiców protestowali prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także inni politycy.

"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia
Autorka/Autor: tas,js/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com

