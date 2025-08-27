Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły"

27 1940 fpf gosc 2-0013
Siostra Chmielewska nie otrzymała odpowiedzi na list otwarty
Źródło: TVN24
Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia, powiedziała w "Faktach po Faktach", że chciałaby mieć zapewnienie ministra Jana Grabca, iż może kupować podręczniki dla dzieci ukraińskich w Polsce. Chmielewska napisała list otwarty do pary prezydenckiej, marszałka Sejmu i posłów w sprawie zawetowania ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Przełożona Wspólnoty Chleb Życia powiedziała w "Faktach po Faktach", że nie otrzymała odpowiedzi na list otwarty, który zaadresowała do pary prezydenckiej, marszałka Sejmu i posłów. Jak przyznała, "nie liczyła na to, że dostanie odpowiedź".

Siostra Małgorzata Chmielewska w liście podkreśliła, że od początku agresji Rosji na Ukrainę jej wspólnota wspiera ofiary wojny, szczególnie najsłabszych: matki z dziećmi, niepełnosprawne matki i niepełnosprawne dzieci, osoby starsze, chore (także terminalnie).

"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta

Siostra Chmielewska o "niesprawiedliwości"

W "Faktach po Faktach" przełożona Wspólnoty Chleb Życia opowiedziała o prowadzeniu dziewięciu domów dla bezrobotnych, w których zostali głównie ci, którzy nie są sobie w stanie poradzić. Pytała retorycznie, jak niepełnosprawne matki lub matki niepełnosprawnych dzieci mają pracować. - To jest po prostu niemożliwe - stwierdziła.

"Poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin". Apele po wecie Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin". Apele po wecie Nawrockiego

Świat

- 800 plus nie pozwala na utrzymanie, ale jednak są to pieniądze, które im pozwalają na samodzielne dysponowanie. To jest jeden aspekt i ta historia powiązania z pracą jest, moim zdaniem, bardzo niesprawiedliwa - dodała rozmówczyni "Faktów po Faktach".

"Nie padło żadne słowo" 

Siostra Chmielewska nawiązała też do słów ministry rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która w środę również była gościnią "Faktów po Faktach". Według Dziemianowicz-Bąk, weto prezydenta Karola Nawrockiego spowoduje, że ponad 450 tysiącom pracujących w Polsce Ukraińców grozi utrata prawa do pracy zarobkowej.

- Nie padło żadne słowo na temat tych matek, które pracować nie mogą - stwierdziła.

CHMIELEWSKA 1
Siostra Chmielewska: nie padło żadne słowo na temat matek, które pracować nie mogą
Źródło: TVN24

Nawiązując do zapowiedzi Jana Grabca, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że "będziemy ratować tę sytuację, będziemy sprzątać po tym bałaganie", siostra Chmielewska powiedziała, że chciałaby mieć zapewnienie ministra Jana Grabca, iż może kupować podręczniki dla dzieci ukraińskich.

- Oby zdążył, bo to nie jest takie pewne - wskazała gościni "Faktów po Faktów". - Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły - ostrzegła.

Siostra Chmielewska odniosła się także do słów szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który w mediach społecznościowych stwierdził, że to Polacy powinny mieć największe przywileje.   - Z mojego doświadczenia życia trzyletniego (trzech lat agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę - red.) nie widzę żadnych przywilejów. Te bajki, że (Ukraińcy) korzystają z socjalu to absolutna nieprawda - podkreśliła rozmówczyni TVN24.

OGLĄDAJ: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, s. Małgorzata Chmielewska
pc

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, s. Małgorzata Chmielewska

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęKarol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Trump
"Trump igra z ogniem"
BIZNES
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Kobiety, które są chirurgami: jesteśmy ludźmi
Marek Nowicki
2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
Świat
Włoskie Alpy. Cortina d’Ampezzo
Tablet zamiast kurtki wiatrówki. Górscy ratownicy alarmują
METEO
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Mężczyzna pobity przed restauracją. To były minister zdrowia
WARSZAWA
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania
Co z pomocą dla Ukraińców? "My jesteśmy im coś winni"
Renata Kijowska
Silny wiatr, wichura
Nie tylko upał. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"
Polska
Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
"Będą się powoli przekonywać jak bardzo niebezpieczny jest Nawrocki"
Polska
imageTitle
Koncert Djokovicia, ale dopiero od drugiego seta
EUROSPORT
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek w US Open
EUROSPORT
imageTitle
"Wszystko dzieje się po coś". Polki o dramatycznym meczu
Najnowsze
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie
BIZNES
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
WARSZAWA
imageTitle
US Open bez zeszłorocznego półfinalisty. Wydał komunikat
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej
Polska
Meksyk
Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek
METEO
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe
BIZNES
Karol Nawrocki na posiedzeniu Rady Gabinetowej
"Oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową"
Polska
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
"Poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin". Apele po wecie Nawrockiego
Świat
Tak jest
Gorąca dyskusja o CPK. "Będzie przystanek w Kaliszu, panie ministrze?"
Polska
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
WARSZAWA
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
WARSZAWA
Zabrali ze sklepu wózek (zdjęcie ilustracyjne)
"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje
BIZNES
imageTitle
Wiadomo, z kim polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału i kiedy mecz
EUROSPORT
Pogodnie, słonecznie, gorąco, koniec lata
Noc okaże się chłodna, ale dzień nam to wynagrodzi
METEO
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
WARSZAWA
Donald Trump podczas posiedzenia jego gabinetu
"Wielka piękna twarz" Trumpa i pochwały bez końca. Tak obradował gabinet
Świat
imageTitle
Drużyny walczyły na 5. etapie Vuelty. Zespół Majki zwycięski
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica