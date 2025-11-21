Siedmioletnia Polka wśród ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol. Rzecznik MSZ: bestialstwo

Wieżowiec w Tarnopolu po ataku sił rosyjskich Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski - Amelka. Zginęła w nocy ze swoją mamą - napisał rzecznik MSZ, podkreślając, że polska dyplomacja pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.

Polka zamordowana w Ukrainie.

Amelia.



W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu.

Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka.



Zginęła w nocy ze swoją mamą.



Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) November 21, 2025 Rozwiń

Krwawy atak na Tarnopol

Rosjanie uderzyli w Tarnopol w środę nad ranem. Jedna z rakiet trafiła w dziewięciopiętrowy wieżowiec.

Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

W czwartek Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 26, a rannych - do 98. Zginęło troje dzieci, a 18 zostało poszkodowanych. 46 osób udało się uratować.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że 22 osoby uznaje się za zaginione.

Władze Tarnopola ogłosiły trzydniową żałobę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD