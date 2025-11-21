Siedmioletnia Polka wśród ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol. Rzecznik MSZ: bestialstwo

W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski - Amelka. Zginęła w nocy ze swoją mamą - napisał rzecznik MSZ, podkreślając, że polska dyplomacja pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.
Krwawy atak na Tarnopol
Rosjanie uderzyli w Tarnopol w środę nad ranem. Jedna z rakiet trafiła w dziewięciopiętrowy wieżowiec.
W czwartek Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 26, a rannych - do 98. Zginęło troje dzieci, a 18 zostało poszkodowanych. 46 osób udało się uratować.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że 22 osoby uznaje się za zaginione.
Władze Tarnopola ogłosiły trzydniową żałobę.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko