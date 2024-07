Senat poparł w środę dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny. Izba wyższa wprowadziła też poprawki do projektów. Jedna z proponowanych zmian ma umożliwić sędziom TK złożenie ślubowania pisemnie, bez udziału prezydenta.

Senat, który nie zgodził się na wniosek senatorów PiS o odrzucenie proponowanych zmian, poparł jednocześnie większość poprawek, głównie redakcyjno-legislacyjnych. Wśród ważnych merytorycznych zmian Senat wprowadził zasadę, by sędzia TK mógł - po jego wyborze - na to stanowisko złożyć ślubowanie w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, i następnie przekazać marszałkowi Sejmu.

Poprawka ta wiąże się z zaprzysiężeniami sędziów TK przez prezydenta, by ograniczyć jego ewentualny wpływ - poprzez odmawianie przyjmowania tych ślubowań - na obsadę TK.

Ponadto Senat zdecydował o rozszerzeniu 4-letniej karencji - w związku z możliwością powołania do składu TK - o te osoby, które wcześniej pełniły ważne funkcje polityczne. Senat do katalogu, w którym są m.in. posłowie, senatorowie, a także ministrowie, dołączył także prezydenta RP, a także wiceministrów. Dodatkowo Senat opowiedział się za wprowadzeniem pełnej jawności oświadczeń majątkowych sędziów i doprecyzował kwestie rozstrzygania przez TK sporów kompetencyjnych, a także zasady porządkujące pracę wewnętrzną TK.

Obecnie obie ustawy dotyczące TK - ze względu na wprowadzone poprawki - trafią do dalszych prac w Sejmie.

Reforma Trybunału Konstytucyjnego

Według zamierzeń po wprowadzeniu reformy moc utracą trzy ustawy obecnie odnoszące się do funkcjonowania Trybunału - o statusie sędziów TK, o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK. Jednocześnie - jak przewidziano - wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" mają być "nieważne i niewywierające skutków".

Obok unieważnienia niektórych wyroków, w ustawie wprowadzającej reformę TK przewidziano w odniesieniu do obecnych sędziów TK, że po wejściu nowych przepisów w życie mogliby oni złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku. "Możliwość przejścia w stan spoczynku (...) nie dotyczy osoby nieuprawnionej do orzekania" - głosi przyjęty zapis.

Sejm ma wybierać sędziów większością 3/5 głosów

Zgodnie z nową ustawą o TK, sędziów trybunału ma wybierać indywidualnie Sejm na 9-letnią kadencję większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnie przepisy mówią o tym, że Sejm wybiera sędziów bezwzględną większością głosów. Ma to pozwolić wybrać do TK osoby, które posiadają autorytet prawniczy i w większym stopniu są uznane przez wszystkie siły polityczne.