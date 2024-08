"Oni się czuli bezkarni". Agent Tomek może zostać świadkiem koronnym

W październiku 2009 roku siedmiu wysokich rangą oficerów CBA wyjechało do Wiednia. Chociaż oficjalnie mieli brać udział w tajnej misji dotyczącej korupcji na szczytach władzy, to prawda jest zupełnie inna. Jak ujawnia Tomasz Kaczmarek, celem wyjazdu był najsłynniejszy wiedeński dom publiczny i upojny weekend w towarzystwie pracownic seksualnych madame Niny - wiedeńskiej celebrytki i właścicielki ekskluzywnego klubu. Agent Tomek opowiedział reporterom "Superwizjera" Maciejowi Dudzie i Łukaszowi Rucińskiemu o szczegółach wyjazdu. Reportaż "Seksmisja CBA. Kulisy operacji wiedeńskiej" ujawnia kulisy działania i patologię władzy za czasów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika .

"Oni się czuli bezkarni"

- To był 2009 rok. Panowie już wiedzieli, że ich czas w CBA się kończy. I ówczesna śmietanka, bo to byli dyrektorzy, dyrektor, zastępca dyrektora, naczelnik, jego zastępca i dwóch agentów pod przykryciem, w tym Tomasz Kaczmarek, pojechali do Wiednia do agencji towarzyskiej. Dla nich to było takie zwieńczenie kariery, trochę taka nagroda za wierną służbę. Za nasze pieniądze - mówił w TVN24 Łukasz Ruciński.