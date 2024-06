W poniedziałek sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, próbował - już po raz drugi - wybrać marszałka. Po wielokrotnych przerwach sesja ma zostać dokończona dwa dni później. Przez wewnętrzne tarcia w partii rekomendowany przez Kaczyńskiego poseł Łukasz Kmita nie uzyskał dotąd poparcia radnych własnego ugrupowania. Nie pomógł apel byłej premier Beaty Szydło ani osobisty nadzór sekretarza generalnego PiS.

Poniedziałkowa próba wybrania marszałka i władz województwa małopolskiego zakończyła się fiaskiem z powodu klinczu w obozie Prawa i Sprawiedliwości - już po raz drugi. Przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda ogłosił przed godziną 18 przerwę w sesji. Radni mają zebrać się ponownie dopiero w środę (19 czerwca) o godzinie 18.

6 maja poseł Łukasz Kmita (PiS) nie został wybrany przez sejmik na nowego marszałka województwa. Za jego kandydaturą zagłosowało 13 spośród 38 obecnych radnych, 22 radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się. Jeden głos był nieważny. Kmita nie został wybrany, pomimo że był jedynym zgłoszonym kandydatem, rekomendowanym przez PiS, które w 39-osobowym sejmiku małopolskim ma większość, dysponując 21 mandatami. Koalicja Obywatelska ma 12 mandatów, a Trzecia Droga – sześć.

Skąd problem z wyłonieniem władz? Partia w Małopolsce jest głęboko podzielona między frakcje Beaty Szydło i Ryszarda Terleckiego. Kandydatem nadal pozostaje Łukasz Kmita, który ma poparcie Kaczyńskiego, ale zwolennicy Beaty Szydło wolą widzieć na tym stanowisku Witolda Kozłowskiego.

Apel byłej premier, sekretarz generalny PiS "osobiście pilnował" radnych

Przed sesją, podczas której ma dojść do głosowania, głos zabrała Beata Szydło. Na portalu społecznościowym X zaapelowała "do wszystkich o rozwagę, wolę dialogu i kompromisu oraz odpowiedzialność":

"Robię to jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako mieszkaniec Małopolski" - podkreśliła była premier. We wpisie podkreśliła, że podczas ostatnich wyborów samorządowych większość opowiedziała się za Zjednoczoną Prawicą, dając - jak zaznaczyła Szydło - "demokratyczny mandat do zarządzania Regionem".

"Niech zatem wzajemne spory i animozje, czasem w demokracji nieuniknione, nie doprowadzą do utraty tego mandatu".

Sesja kilkukrotnie była przerywana. By przełamać impas, w sejmiku pojawił się między innymi sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Milowański, który - jak napisał na platformie X poseł KO Marek Sowa, miał "osobiście przypilnować radnych PiS".

- Sekretarz rozmawiał z poszczególnymi politykami PiS, żeby domknąć sprawę z marszałkiem. Czas nieubłaganie się kurczy i jeśli się skończy, jesteśmy gotowi stanąć do kolejnych wyborów - zadeklarował w rozmowie z tvn24.pl małopolski radny KO i szef krakowskich struktur Platformy Obywatelskiej Szczęsny Filipiak. Dodał, że w trakcie poniedziałkowych obrad wielokrotnie dochodziło do przerw, w trakcie których sekretarz Milowański próbował przekonać radnych PiS do poparcia kandydatury Kmity.

"Kryzys w małopolskim PiS jest ogromny. Dzisiaj zamiast wybrać marszałka, ogłosili przerwę do środy. To nic nie da. Politycy PiS, odejdźcie i pozwólcie Małopolsce się dobrze rozwijać!" - skomentował na platformie X poseł Sowa.

"Bunt jak bunt"

Po majowym fiasku próby wyłonienia marszałka do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pytany przez dziennikarzy o sytuację PiS w Małopolsce, ocenił: "no bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań".

Dopytywany, czy poseł Kmita nie podoba się lokalnym działaczom, odparł, że "czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie z wyższej półki, w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają". Dodał, że jest to przykre i będzie z tym walczył.

