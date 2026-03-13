Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA

Siemoniak o projekcie ustawy o likwidacji CBA Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według nowej ustawy CBA zostanie zlikwidowane 1 października.

O decyzji Sejmu poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Przekazał też, że ustawa przewiduje przejęcie zadań walki z korupcją przez policję. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa mają natomiast przejąć kontrolę nad oświadczeniami majątkowymi.

Sejm przegłosował ustawę o likwidacji CBA! Ustawa przewiduje przejęcie zadań walki z korupcją przez policję (ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji), ABW i KAS (przejmie kontrolę nad oświadczeniami majątkowymi). — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) March 13, 2026 Rozwiń

Sejm zdecydował o likwidacji CBA. Nowe zasady walki z korupcją

Za przyjęciem rządowego projektu zmienionego w komisji administracji i spraw wewnętrznych było 231 posłów, 180 głosowało przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku klubu PiS o odrzucenie ustawy.

Według nowej ustawy CBA zostanie zlikwidowane 1 października. Źródło: PAP

Blisko 200 artykułów nowej ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA zmienia ok. 150 ustaw, których przepisy odnosiły się do CBA. Oprócz likwidacji ustawa wyznacza też zasady ochrony antykorupcyjnej, którą można obejmować "przedsięwzięcia cechujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia korupcji lub działań godzących w interesy ekonomiczne państwa".

Za koordynację działań antykorupcyjnych ma odpowiadać premier - poprzez ministra koordynatora służb specjalnych, a odpowiedzialnymi bezpośrednio za realizację zadań ustawa czyni służby ochrony antykorupcyjnej: policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

OGLĄDAJ: Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"

Opracował Mikołaj Stępień /tok