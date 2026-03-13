Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA

Według nowej ustawy CBA zostanie zlikwidowane 1 października.
O decyzji Sejmu poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Przekazał też, że ustawa przewiduje przejęcie zadań walki z korupcją przez policję. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa mają natomiast przejąć kontrolę nad oświadczeniami majątkowymi.
Sejm zdecydował o likwidacji CBA. Nowe zasady walki z korupcją
Za przyjęciem rządowego projektu zmienionego w komisji administracji i spraw wewnętrznych było 231 posłów, 180 głosowało przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku klubu PiS o odrzucenie ustawy.
Blisko 200 artykułów nowej ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA zmienia ok. 150 ustaw, których przepisy odnosiły się do CBA. Oprócz likwidacji ustawa wyznacza też zasady ochrony antykorupcyjnej, którą można obejmować "przedsięwzięcia cechujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia korupcji lub działań godzących w interesy ekonomiczne państwa".
Za koordynację działań antykorupcyjnych ma odpowiadać premier - poprzez ministra koordynatora służb specjalnych, a odpowiedzialnymi bezpośrednio za realizację zadań ustawa czyni służby ochrony antykorupcyjnej: policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Opracował Mikołaj Stępień /tok
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP