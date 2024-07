Sejm odwołał dwie członkinie państwowej komisji do spraw pedofilii: Barbarę Chrobak i Hannę Elżanowską. Przyczyną były pojawiające się informacje o niegospodarności i stosowaniu mobbingu.

Za odwołaniem Barbary Chrobak głosowało 414 posłów, przeciw było czterech, od głosu wstrzymało się dwóch. Za odwołaniem Hanny Elżanowskiej głosowało 418 posłów, przeciw było dwóch, od głosu wstrzymało się sześciu.

Po zakończonym głosowaniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia podziękował posłom za "ponadpartyjną gotowość do rozwiązania problemów, które trawią państwową komisję do spraw pedofilii".

- Rozwiązaliśmy dzisiaj jeden z problemów personalnych, ale zmiany i rozwiązania wymaga problem systemowy, który ujawnił się w toku tego postępowania (...). Rozmowy, które dzisiaj odbyłem, wskazują na to, że jest ponadpartyjna zgoda (...) co do tego, żeby w następnym kroku rozwiązać w systemowy sposób sytuację w państwowej komisji do spraw pedofilii – stwierdził.

Poinformował, że Sejm powoła nowych członków do tego gremium. Hołownia zaznaczył, że rozpoczyna procedurę obsadzenia wakatów w komisji. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem Sejmu termin na zgłaszanie kandydatów przez uprawnione podmioty upływa 16 sierpnia 2024 roku.

Wniosek na utajnionej części obrad

W piątek rano podczas utajnionej części obrad posłowie zapoznali się ze sporządzoną przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka opinią dotyczącą wniosku marszałka Sejmu Szymona Hołowni o odwołanie Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej ze składu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Dzień wcześniej sejmowa komisja opowiedziała się za odwołaniem obu członkiń.

Barbara Chrobak i Hanna Elżanowska podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości w Sejmie PAP/Marcin Obara

Wniosek o odwołanie Elżanowskiej i Chrobak złożyła w lutym przewodnicząca komisji Karolina Bućko. Przyczyną złożenia wniosku o odwołanie były informacje od pracowników komisji o stosowaniu mobbingu, niegospodarności i wykorzystywaniu własnej pozycji przez obie urzędniczki.

Co mówił Kaczyński?

W piątek za odwołaniem dwóch członkiń komisji zagłosowała większość posłów klubu PiS.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek prezes PiS Jarosław Kaczyński deklarował z mównicy na posiedzeniu niejawnym Sejmu, że jego ugrupowanie zagłosuje za ich odwołaniem.

Natomiast przed głosowaniem w tej sprawie poseł PiS Marek Suski zapowiadał w rozmowie z dziennikarzami, że będzie głosował za odwołaniem Elżanowskiej i Chrobak.

Pytany, czy ma na to wpływ wystąpienie Kaczyńskiego podczas utajnionej części obrad, powiedział, że "pan prezes wyraził też opinię na temat tego, co należałoby zrobić, żeby z pedofilią walczyć, bo to jest straszna zbrodnia i jeżeli komisja w tej materii jest mało skuteczna, to trzeba to poprawić".

Barbara Chrobak to magister administracji po Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Została wybrana do komisji do spraw pedofilii przez Sejm w 2020 roku i przed kilkanaście miesięcy była jej wiceprzewodniczącą. Do komisji weszła z rekomendacją Prokuratury Krajowej i jej ówczesnego szefa Bogdana Święczkowskiego. Była wtedy członkinią Solidarnej Polski (przemianowanej następnie na Suwerenną Polskę), a wcześniej (w kadencji 2015-2019) posłanką Kukiz'15.

Hanna Elżanowska to biegła sądowa w zakresie diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży, pracowała też jako specjalistka w dziedzinie seksuologii. Do komisji została wybrana przez Sejm w 2020 roku. Została zgłoszona przez klub PiS.

Państwowa komisja do spraw pedofilii

Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 roku. Przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy między innymi badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W skład komisji do spraw pedofilii powinno wchodzić siedmioro członków, w tym: trzech powoływanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez Senat większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez prezydenta, jeden przez premiera i jeden przez Rzecznika Praw Dziecka.

Autorka/Autor:js/gp

Źródło: PAP, TVN24