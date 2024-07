Sejm odrzucił poprawkę Senatu w sprawie neosędziów

Posłowie zdecydowali w piątek o odrzuceniu poprawki Senatu do noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, mającej umożliwić kandydowanie do tej Rady sędziom, którzy uzyskali nominację po 2017 roku. Odrzucenie tej poprawki rekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości.

Sejm głosował w piątek nad 32 poprawkami Senatu do noweli ustawy o KRS, m.in. poprawką umożliwiającą kandydowanie do tej Rady sędziom, którzy uzyskali nominację po 2017 r. Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 237 posłów, przeciw było 195, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy o KRS

Głównym założeniem rządowej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest to, by 15 sędziów-członków KRS było wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak jest po zmianie przepisów z grudnia 2017 r. - przez Sejm. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie-członkowie Rady mieliby stracić mandaty.

Kontrowersyjna poprawka

Odnosząc się do kwestii przerwania kadencji obecnej KRS, która ma zakończyć się w 2026 r., Bodnar zwrócił uwagę, że prezydent Andrzej Duda "nie miał takich wątpliwości, kiedy podpisywał ustawę o KRS w 2018 roku". - Kiedy mieliśmy do czynienia z pełni konstytucyjnie działającym organem i kiedy nie było żadnych wątpliwości co do niezależności tego organu - zaznaczył minister sprawiedliwości.