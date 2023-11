Sejm wznawia posiedzenie. Hołownia: mamy do czynienia z premierem Schroedingera

Sejm wznowi we wtorek pierwsze posiedzenie. Posłowie tego dnia wybiorą członków sejmowych komisji i Trybunału Stanu. - Mamy do czynienia z premierem Schroedingera, który jest premierem, ale jednocześnie premierem nie jest - mówił podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapowiedział, że odpowie na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na spotkanie, kiedy "wyklaruje się jego status". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia polityczne z wtorku.

Sejm we wtorek o godzinie 12 wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie mają wybrać członków większości sejmowych komisji, w tym również - co jest ujęte w odrębnych punktach harmonogramu posiedzenia - wyłonić członków komisji do spraw Unii Europejskiej, etyki poselskiej oraz do spraw służb specjalnych.