Samochód wart fortunę roztrzaskany na S8

Zderzenie volvo i bentleya na S8

Policjanci otrzymali zgłoszenie w sobotę około godziny 19. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, samochody marek Volvo i Bentley zderzyły się na drodze ekspresowej S8, na wysokości miejscowości Puchały, w powiecie pruszkowskim.

Na zdjęciach ze zdarzenia widać znaczne zniszczenia Bentleya. Odpadło też jedno z kół pojazdu i tablica rejestracyjna.

Zderzenie volvo i bentleya na S8

Mandat dla kierowcy Bentleya

Mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Nikomu nic się nie stało.

Jak dodał, do kolizji doszło przy zmianie pasa ruchu przez kierowcę Bentleya. Prowadzący ten samochód otrzymał punkty karne i mandat w wysokości 2000 złotych.

Droga w tym miejscu jest już przejezdna.

Zderzenie Volvo i Bentleya na S8

Jak podaje serwis Motonews, nowe samochody marki Bentley są dostępne na europejskim rynku w pięciu modelach, w autoryzowanych salonach ich ceny zaczynają się od ponad 206 000 euro (ponad 870 tysięcy złotych).

