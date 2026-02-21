Samochód wart fortunę roztrzaskany na S8

Policjanci otrzymali zgłoszenie w sobotę około godziny 19. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, samochody marek Volvo i Bentley zderzyły się na drodze ekspresowej S8, na wysokości miejscowości Puchały, w powiecie pruszkowskim.
Na zdjęciach ze zdarzenia widać znaczne zniszczenia Bentleya. Odpadło też jedno z kół pojazdu i tablica rejestracyjna.
Mandat dla kierowcy Bentleya
Mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Nikomu nic się nie stało.
Jak dodał, do kolizji doszło przy zmianie pasa ruchu przez kierowcę Bentleya. Prowadzący ten samochód otrzymał punkty karne i mandat w wysokości 2000 złotych.
Droga w tym miejscu jest już przejezdna.
Jak podaje serwis Motonews, nowe samochody marki Bentley są dostępne na europejskim rynku w pięciu modelach, w autoryzowanych salonach ich ceny zaczynają się od ponad 206 000 euro (ponad 870 tysięcy złotych).
Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta, Artur Węgrzynowicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl