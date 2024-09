Manowska "siłowo" przejmuje władzę w Izbie Pracy. Sędziowie: obowiązki pełni kto inny

Na stronie Sądu Najwyższego opublikowano we wtorek komunikat: "Od 3 września 2024 r. do czasu wyznaczenia sędziego Sądu Najwyższego, o którym mowa w art. 15 § 4 ustawy o Sądzie Najwyższym (prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych- red.), na podstawie art. 14 § 1 tejże ustawy pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kieruje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego".

Dwuwładza w Izbie Pracy?

Opowiadał też o spotkaniu z Manowską, które odbyło się we wtorek rano. - Poinformowała nas, że to ona przejmie kierownictwo w Izbie Pracy. My, przewodniczący wydziałów w tej izbie, byliśmy zdania przeciwnego, bo w naszej ocenie to sędzia Miąsik powinien objąć obowiązki prezesa. Co zresztą zrobił, bo spotkał się z nami przed tym spotkaniem z pierwszą prezes - mówił.