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Daniel Obajtek usłyszał zarzuty. Demonstracja polityków PiS przed prokuraturą

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Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Były prezes Orlenu Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze i usłyszał zarzuty. Przed budynkiem w obronie europosła demonstrowali politycy PiS, między innymi Przemysław Czarnek i Antoni Macierewicz, ale także Waldemar Buda, członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Obajtek przyznał, że jest "dumny" z zarzutów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała na wtorek Obajtka, by przedstawić mu zarzuty w łącznie dwóch sprawach: wycofania w marcu 2023 roku ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu jednego z numerów tygodnika "Nie" oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem, dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

- Oczywiście odmówiłem składania [wyjaśnień - red.], nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów - mówił europoseł. - Jeszcze raz: dumny jestem z tych zarzutów. Podkreślam, że jeden zarzut związany z panem redaktorem Nisztorem nie ma żadnego uzasadnienia - mówił Obajtek, dodając, że jego zdaniem zarzut ten jest "niepoważny".

Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Politycy PiS bronią byłego prezesa Orlenu

Przed planowaną godziną przesłuchania, przed siedzibą prokuratury zjawili się na demonstracji przedstawiciele PiS, którzy wspierali Obajtka - w tym wiceprezes partii Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Dariusz Matecki, Michał Woś i Waldemar Buda (należący do stowarzyszenia Rozwój Plus) - oraz zwolennicy partii.

- Będą chcieli stawiać dzisiaj zarzuty Danielowi Obajtkowi za to, że ratuje polskość - mówił Czarnek.

Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Zarzuty dla Daniela Obajtka

W przypadku pierwszej sprawy Obajtek wskazywał - jeszcze na etapie wnioskowania o uchylenie immunitetu - że wycofanie jednego numeru tygodnika "Nie" uważa "jak najbardziej za stosowne, bo obrażał uczucia religijne, krzyż i Świętego Jana Pawła II". "Jeśli za to mam stracić immunitet, przyjmuję to z dumą" - pisał wówczas europoseł.

Druga ze spraw rozpoczęła się od zawiadomienia dziennikarza Grzegorza Jakubowskiego, w związku z procesem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zainicjowanym prywatnym aktem oskarżenia. W zawiadomieniu Jakubowski zarzucił Obajtkowi kłamstwo wygłoszone przed sądem 11 maja 2023 r. Powołał się na nagranie z 2018 r., opublikowane w marcu 2024 r. przez Onet, które ma świadczyć o nieformalnych kontaktach Obajtka z Nisztorem - wbrew temu, co Obajtek zeznał w sądzie.

Onet ujawnił między innymi, że Obajtek, w okresie, gdy kierował Orlenem, miał założony podsłuch w gabinecie. Portal dotarł też do nagrania z 2018 roku i jego rozmowy z Nisztorem. Według Onetu Nisztor prosił wówczas Obajtka o pracę dla swojej żony. Obaj mieli też poruszać wątki polityczne, w tym tematy niewygodne dla rządzącego wówczas PiS.

Taśmy Obajtka. Prokuratura potwierdziła, że "nie ma żadnych nagrań"? Wcale nie
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Taśmy Obajtka. Prokuratura potwierdziła, że "nie ma żadnych nagrań"? Wcale nie

KONKRET24

W sprawie przełamania zabezpieczeń i założenia urządzeń podsłuchowych w gabinecie prezesa Orlenu prokuratura 28 czerwca wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie wydano na podstawie art. 17 par. 1 p. 1 kpk: "czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia". Niezależnie od tego - jak informowała wtedy warszawska prokuratura okręgowa - toczy się postępowanie wobec Obajtka dotyczące składania fałszywych zeznań.

W obu tych sprawach Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet w kwietniu tego roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Daniel ObajtekPrawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiPrzemysław Czarnek
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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