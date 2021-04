My się tych wyborów nie boimy. Byliśmy przygotowani na maj, jesteśmy przygotowani na czerwiec - mówił w czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, zachęcając do poparcia kandydata kilku ugrupowań opozycyjnych Konrada Fijołka w wyborach na prezydenta Rzeszowa. - Wierzę że w czerwcu od Rzeszowa zacznie się powrót Polski do wolności - mówił Fijołek.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbędą się 13 czerwca. Ich termin został przełożony z 9 maja ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

2 maja TVN24 przeprowadzi debatę kandydatów na prezydenta Rzeszowa. W dyskusji udział zapowiedziało wszystkich czworo startujących: Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Marcin Warchoł i Grzegorz Braun. Transmisja w TVN24 oraz w TVN24 GO. Początek o godz. 20.

"My się tych wyborów nie boimy"

W czwartek po południu w Rzeszowie odbyła się wspólna konferencja prasowa przewodniczącego PO Borysa Budki, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i kandydata na prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, który wspólnie poparły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni.

- Dzisiaj jesteśmy tutaj wspólnie z samorządowcami, parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, by na ulicach zachęcać do wzięcia udziału w tych wyborach - powiedział Budka.

Jak dodał, dowodem na słabość rządu PiS jest przesunięcie terminu wyborów w Rzeszowie. - My się tych wyborów nie boimy. Byliśmy przygotowani na maj, jesteśmy przygotowani na czerwiec, ale potrzebujemy waszej pomocy - mówił przewodniczący PO do zgromadzonych na rzeszowskim rynku. - Jesteśmy po to, żeby udowodnić, że najlepszy kandydat może liczyć na nasze wsparcie. Silny samorząd to silna Polska, dobry gospodarz to gwarancja rozwoju miasta, i tego właśnie wam życzymy - mówił dalej.

Przekonywał, że Konrad Fijołek "będzie gwarancją, że Rzeszów będzie się dobrze rozwijał".

Budka: byliśmy przygotowani na maj, jesteśmy przygotowani na czerwiec TVN24

"My mamy samorząd w naszym DNA"

Rafał Trzaskowski uznał, że "nie jest przypadkiem, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, zbiera się na Radzie Krajowej właśnie w Rzeszowie". - Bo my mamy samorząd w naszym DNA - dodał.

- Nie jest również przypadkiem, że większość samorządowców z całej Polski popiera właśnie Konrada Fijołka (...). Wiedzą, że każde miasto powinno współpracować z innymi miastami, zwłaszcza w tych trudnych czasach - powiedział.

"Wierzę że w czerwcu od Rzeszowa zacznie się powrót Polski do wolności"

Następnie głos zabrał Konrad Fijołek. - Mimo że obóz rządzący zlekceważył rzeszowian i bez żadnych argumentów i uzasadnienia przełożył wybory, to bardzo się cieszę, że to święto samorządu w Rzeszowie w najbliższym czasie będzie trwać - mówił kandydat na prezydenta miasta.

Jak stwierdził, "czerwiec w Polsce to miesiąc symbol, który jednoznacznie kojarzy się z wolnością". Nawiązał w ten sposób do częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.

- Wierzę że w czerwcu od Rzeszowa zacznie się powrót Polski do wolności, powrót Polski do Polski samorządowej, powrót nas wszystkich do idei samorządności - dodał.

Fijołek: wierzę że od czerwca od Rzeszowa zacznie się powrót do wolności TVN24

Czworo kandydatów

W wyborach na prezydenta Rzeszowa startują: Konrad Fijołek, który jest wiceprzewodniczącym rady miasta i szefem klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez Lewicę, PO, PSL i Polskę 2050, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność" wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, przedstawiciel Solidarnej Polski (popierany też przez Porozumienie) wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24, PAP