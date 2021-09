Rzecznik rządu Piotr Mueller o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o nałożenie kar na Polskę

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę. Ma to związek z niestosowaniem się polskiego rządu do decyzji TSUE w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów. - Rząd nie może wpływać na to, w jaki sposób i w jakim trybie Sąd Najwyższy będzie realizował środek tymczasowy - tłumaczył na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału ws. środków tymczasowych z 14 lipca, dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformowała też, iż rozpoczęto wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

Rzecznik rządu o decyzji Komisji Europejskiej

Do wtorkowej decyzji KE odniósł się rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak przekazał, ze strony "Komisji Europejskiej nie dostaliśmy jeszcze finalnego wniosku w tym zakresie".

Rzecznik rządu zwrócił uwagę na dwie kwestie. – Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to polski rząd przekazał w połowie sierpnia informacje dotyczące działań rządu, które będą podjęte w najbliższym czasie. Podkreśliliśmy, że kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości są regulowane przez ustawy podejmowane przez parlament w każdym kraju członkowskim – mówił.

- Poinformowaliśmy Komisję Europejską, że w związku z tym co zapowiadaliśmy od wielu miesięcy, planujemy pewne zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Polsce, (…) jednocześnie zaznaczając, że część z tych zmian może dotyczyć kwestii związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej – wskazał.

Mueller zwrócił również uwagę, że "jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia, które zarządził TSUE, to należy podkreślić, że jego wykonanie należy do Sądu Najwyższego". - Tak jak w każdym kraju Unii Europejskiej, również w Polsce władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej, w związku z tym wyrok TSUE może być stosowany przez Sąd Najwyższy – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że "pierwsza prezes Sądu Najwyższego zastosowała pewnego rodzaju rozwiązania w zakresie zarządzenia wstrzymania nowych spraw w Izbie Dyscyplinarnej tak, aby dać czas na pewnego rodzaju zmiany legislacyjne, które mogłyby być przyjęte przez polski parlament". Zaznaczył, że "do decyzji polskiego Sejmu i Senatu należy to, w jaki sposób można zmodyfikować ewentualne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, i to jest jak w każdym innym kraju UE wyłączna kompetencja parlamentów".

- Będziemy w ramach postępowania, które, jak rozumiem, miałoby się teraz rozpoczynać, podnosić kwestię realizacji środka tymczasowego w postaci zawieszenia rozpraw przez Izbą Dyscyplinarną, ale jednocześnie podkreślając, że realizacja środka tymczasowego jest możliwa tylko przez Sąd Najwyższy i to on podejmuje takie decyzje. On jest niezależny od władzy wykonawczej, w związku z tym rząd nie może wpływać na to, w jaki sposób i w jakim trybie Sąd Najwyższy będzie realizował środek tymczasowy – dodał.

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24