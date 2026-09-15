Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe dane o inflacji w Polsce
Nowe dane o inflacji w Polsce
Polska

"Bujdy na resorach". Człowiek Karola Nawrockiego komentuje obietnicę "pana X"

|
Jeden na jeden - Rafał Leśkiewicz
Leśkiewicz komentuje obietnicę "pana X": bujdy na resorach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Absolutnie nie było takiej sytuacji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, komentując fragment przesłuchania odczytanego w Sejmie przez premiera Donalda Tuska. "Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie" - cytował wtedy szef rządu.

Według ustaleń reporterów "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski opublikowanych we wtorek, "pan X" to Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel Telewizji Republika.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Karol Nawrocki upoważnił kogokolwiek do tego, by obiecywał szefowi Zondacrypto ułaskawienie, odparł, że to "bujdy na resorach".

- Absolutnie nie było takiej sytuacji. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, ile w ciągu ostatniego roku było ułaskawień Karola Nawrockiego. Otóż tylko siedem - dodał. Jak mówił, prezydent "bardzo ostrożnie i rozważnie analizuje dokumenty, które do niego trafiają".

Tusk w Sejmie o "panu X"

Premier Donald Tusk 4 września odczytał w Sejmie fragmenty protokołu przesłuchania, przekazanego mu przez prokuratora generalnego. Nie ujawnił, czyje to wyjaśnienia, ale opisał tę osobę jako "głównego zeznającego", "znajomego waszych posłów i polityków", "kolegę z Monako i Ibizy".

Jak napisali reporterzy "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski, chodzi o Przemysława Krala, szefa Zondacrypto.

Tusk zacytował między innymi: "Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie".

Leśkiewicz pytany o tę sprawę, powiedział, że "nie wie, jak było, bo nie był świadkiem tych rozmów, wymiany korespondencji". - Natomiast jedno jest pewne. O tym, czy ktoś jest winny, czy nie, decyduje sąd. Na razie jesteśmy na jakimś etapie wstępnym postępowania, które wykorzystywane jest do celów politycznych - ocenił.

Leśkiewicz: Nawrocki nigdy nie spotkał się z Kralem

Leśkiewicz był pytany, czy - za pośrednictwem Sakiewicza - Nawrocki, czy jako prezydent, czy jeszcze w czasie kampanii wyborczej, był umawiany z Kralem. Odpowiedział, że "pan prezydent Karol Nawrocki nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem". Dodał, że "nie było żadnych relacji między prezydentem Karolem Nawrockim a przedstawicielami Zondacrypto".

Na pytanie, czy do Nawrockiego dotarła kiedyś prośba od Krala o spotkanie, odparł, że "nie było w ogóle takich prób". 

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że z materiałów śledztwa wynika, że Kral miał nawet przygotowaną koszulkę z napisem "Nawrocki", którą miał wręczyć prezydentowi. - Z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie. W ogóle nie było prób umawiania ani jakichkolwiek dyskusji, rozmów wokół Zoncadrypto - przekonywał rzecznik prezydenta.

Dziennikarze "Superwizjera" i WP opisali, że koszulka Atalanty Bergamo z nazwiskiem Nawrockiego trafiła do Artura Chodzińskiego. Jak ustalili nieoficjalnie, policja znalazła tę koszulkę kilka dni temu podczas przeszukania w domu byłego agenta CBA.

Koszulka przygotowana na spotkanie z prezydentem
Koszulka przygotowana na spotkanie z prezydentem
Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne

Leśkiewicz o Chodzińskim i jego wizycie w kancelarii prezydenta i BBN

Mówiąc o Chodzińskim, Leśkiewicz przekazał, że był w kancelarii prezydenta i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. - W kancelarii prezydenta był przy okazji obchodów Święta Niepodległości - mówił. Dodał, że były agent CBA był tam jako przedstawiciel fundacji Frontline. - Podobnie w tej roli był w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i my o tym też poinformowaliśmy publicznie - mówił rzecznik prezydenta.

- Kiedy jeden z dziennikarzy, zresztą współautor dzisiejszego artykułu, o to zapytał, otrzymał informację, że tak, do takiego spotkania w BBN doszło, bo dotyczyło spraw związanych z bezpieczeństwem i raportów, które fundacja Frontline przygotowywała - dodał.

Leśkiewicz: rząd i prezydent działają razem

Leśkiewicz komentował też kwestię ataków rosyjskich dronów w zachodniej Ukrainie, niedaleko polskiej granicy. Piasecki zacytował szefa BBN Bartosza Grodeckiego, który powiedział, że "kraje wschodniej flanki muszą wysłać silny sygnał Rosji, zamiast pozwalać jej na ataki".

Rzecznik prezydenta mówił, że trzeba "pokazywać jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacniać wschodnią flankę NATO i przede wszystkim doprowadzić do tego, byśmy mieli tutaj także stałą bazę wojsk amerykańskich, ale też bardzo blisko współpracować z naszymi sojusznikami z krajów bałtyckich".

- Oczywiście w zakresie wykonawczym takie decyzje i działania podejmuje rząd, ale tutaj nie ma żadnego sporu. Nie wejdziemy tutaj w żadną polemikę - mówił. - I rząd, i prezydent działają razem i nie ma tutaj między nami żadnych sporów, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa - oświadczył rzecznik prezydenta.

Pytany, czy prezydent dostał raport CIA na temat zagrożeń dla Polski, odparł: - pytanie, czy jest taki raport, czy to była ustnie przekazana informacja. - Nie wiemy na temat raportu prawie nic - dodał.

Leśkiewicz mówił, że nie było spotkania prezydenta z premierem w tej sprawie.

- To może czas zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i się spotkać ponad podziałami w sprawie bezpieczeństwa? - zapytał Piasecki. Leśkiewicz powiedział, że "to jest jeden z tematów, nad którym pracujemy w kancelarii prezydenta". Dodał, że "nie ma jeszcze decyzji co do Rady Bezpieczeństwa".

- Tu chodzi jeszcze o jeden element. My też nie możemy Rosji pokazać, że ich ataki czy też takie akty dywersji, które Rosja od dłuższego czasu realizuje i w Polsce, i chociażby w krajach bałtyckich, wywołują w nas jakieś poczucie strachu. My powinniśmy przede wszystkim współpracować na poziomie służb specjalnych krajów sojuszniczych - ocenił.

Spór o nominacje ambasadorskie

Leśkiewicz odniósł się też do sporu o nominacje ambasadorskie. - Pałac Prezydencki twierdzi, że prezydent z szefem MSZ-u wynegocjowali, jak ma wyglądać kompromis w sprawie ambasadorów - zwrócił uwagę Piasecki.

Rzecznik prezydenta mówił, że "na początku października odbyło się pierwsze spotkanie, dwudziestego szóstego stycznia drugie spotkanie". Dodał, że wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski "położył na stole konkretną propozycję".

- Było konkretne porozumienie dotyczące konkretnych nazwisk (...) i sposobu, tak, żeby nie dochodziło do sytuacji, że byli oficerowie WSI, osoby szkolone przez MGIMO, czyli szkołę szpiegów w Rosji, żeby nie byli ambasadorami emeryci, działacze polityczni. Ustalono to wszystko - mówił Leśkiewicz.

- Pan minister Radosław Sikorski zapewnił pana prezydenta, że ma wstępną zgodę pana premiera Tuska, po czym, kiedy pojawił się u premiera Tuska, wrócił z pochyloną głową i powiedział: "premier Tusk się nie zgodził". Tak traktuje swojego szefa pan premier Donald Tusk - kontynuował.

OGLĄDAJ: Pan X i oferta ułaskawienia od Nawrockiego. Rzecznik prezydenta komentuje
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Został zapytany o brak nominacji ambasadorskiej dla charge d'affaires polskiej ambasady w Ukrainie Piotra Łukasiewicza. - Doskonale wiemy, jaką ma przeszłość pan Łukasiewicz. Był oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych. O tym informują media - powiedział rzecznik prezydenta w "Rozmowie Piaseckiego".

Sikorski opublikował potem wpis na X. "Dworzanom Pana Prezydenta, którzy dziwują się, że premier Tusk ma coś do powiedzenia w sprawie powoływania ambasadorów uświadamiam, że akt powołania byłby nieważny i musi być poprzedzony kontrasygnatą premiera. To nie jest widzimisię prezydenta" - napisał.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Rafał Leśkiewicz
Czytaj także:
"Szczurowisko" na Muranowie
"Piski i skrzeki słychać z daleka". Szczury zadomowiły się na Muranowie
Katarzyna Kędra
46 min
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Biernacki: Morawiecki namawia premiera do zdrady USA
News Michalskiego
Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
"Zaakceptowanie choroby nie oznacza poddania się jej". Poruszające słowa Michaela J. Foxa
Kultura i styl
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane o inflacji w Polsce. Te towary napędzają wzrost cen
BIZNES
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza
METEO
Pan Matecki na płocie
Awantura przed Akademią. Policja ostrzegała, Matecki nie posłuchał
Polska
grosze pieniądze monety
Siedem ciosów nożem, bo nie dostała trzech złotych
Rzeszów
imageTitle
Polak mistrzem świata w boksie. Nie musiał nawet wychodzić na ring
EUROSPORT
Lekarze usunęli ogromną torbiel
Usunęli ogromną torbiel z wątroby, ważyła blisko dziewięć kilogramów
Rzeszów
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Dachował, wydostał się z auta i otworzył piwo
Olsztyn
Inspekcja Handlowa skontrolowała suplementy diety
Polacy przyjmują suplementy na poprawę nastroju. Tylko co piąty mówi o tym lekarzowi
Anna Bielecka
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Jak zmniejszyć deficyt? Blisko 40 procent Polaków za cięciem wydatków socjalnych
BIZNES
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
WARSZAWA
Uderzył w przydrożne drzewo
O wypadku zawiadomił sam samochód. Kierowca był pijany, wiózł czworo pasażerów
Lublin
Jan Holoubek na planie filmu "Dziki, dziki wschód"
Jan Holoubek o wrażeniach po premierze filmu "Dziki, dziki wschód" w Toronto
Kultura i styl
Donald Trump
Słowa Trumpa się nie sprawdziły. Są ataki
Świat
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Pracownicy TV Republika
Szef Telewizji Republika i Zondacrypto. "To nie są małe pieniądze"
BIZNES
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
METEO
imageTitle
Sensacyjna wpadka faworyta do medalu mistrzostw Europy
EUROSPORT
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mógł zasnąć za kierownicą
Lublin
Blok stoi nieopodal projektowanej trasy
Spór o przebieg obwodnicy. Zwrócą się do Ministerstwa Obrony Narodowej
Tomasz Mikulicz
Starosta Iwona Kurowska
"Sodówa uderzyła do głowy". Politycy o nagraniu starosty
Aleksandra Kąkol
imageTitle
Szokująca zapowiedź mistrzyni. "Nie zobaczycie mnie"
EUROSPORT
Dostał dwa tysiące mandatu i 15 punktów
Ruszył, gdy podnosiły się rogatki. Za przejazdem odebrał mandat
Katowice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
WARSZAWA
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
MSZ apeluje do pasażerów. "Występują utrudnienia w ruchu lotniczym"
METEO
11 października miną dwa lata od wypadku, w którym zginął Paweł
11-letni Paweł zginął. Biegły ma zbadać ślad jego buta
Martyna Sokołowska
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
WARSZAWA
imageTitle
Ona kocha Meksyk. Popisowy początek Fręch
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica