Kaleta o tym, "kto dyryguje atakiem na Polskę". "Jest jedna zasada, o której wiceminister nie mówi"

Kaleta: atakiem na Polskę dyryguje wieloletni wiceminister w rządzie Tuska

"Jest jedna zasada, o której nie mówi wiceminister"

- Jeśli ktoś pochodzi z danego kraju, to nie wydaje ani opinii, ani wyroku na temat tego kraju. Opinie powstają zupełnie niezależnie od wyroków. Rzecznicy, prawnicy, wydają opinie, kiedy są o to proszeni, bo sprawa jest skomplikowana - wyjaśniał.

- Polski wiceminister mówi też, że w opinii Rzecznika Generalnego jest błąd, bo wskazuje, że polscy sędziowie nie mogą wysyłać pytań do TSUE. Nie, Rzecznik Generalny zwraca uwagę, że mogą, ale mogą być za to pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej i to powoduje efekt mrożący - wyjaśniał Sokołowski.