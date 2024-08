Rozstrzygnięcie w sprawie Romanowskiego nie nastąpi prędko. Sędzia na urlopie, wylosowano dwóch kolejnych

Termin posiedzenia sądu w sprawie zażalenia prokuratury na postanowienie sądu rejonowego, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego, zostanie wyznaczony po 23 września. Sąd Okręgowy poinformował również o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów.

W ubiegłym tygodniu rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że prokuratura wystąpiła o wyłączenie sędziego sprawozdawcy Przemysława Dziwańskiego, rozpoznającego zażalenie na postanowienie sądu rejonowego nieuwzględniające wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. We wniosku powołano się m.in. na przepis Kodeksu postępowania karnego dotyczący wyłączenia sędziego w razie okoliczności uzasadniających "wątpliwość co do bezstronności sędziego orzekającego w konkretnej sprawie".

Wniosek Prokuratury Krajowej o wyłączenie sędziego Dziwańskiego od udziału w rozpoznaniu zażalenia na postanowienie w sprawie Romanowskiego wpłynął do Sądu Okręgowego w ubiegły piątek. Chodzi o postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który 16 lipca odmówił aresztowania polityka Suwerennej Polski, podejrzewanego przez prokuraturę m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu wniosku o wyłączenie sędziego prokuratura wskazała, że Dziwański został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w 2023 r. z nominacji neo-KRS, co - ze względu m.in. na wyroki europejskich trybunałów - oznacza, że nie można uznać go za gwaranta niezależnego i niezawisłego sądu.

W środę mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Marcina Romanowskiego, poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego od rozpoznania zażalenia na odmowę zastosowania tymczasowego aresztu wobec polityka Suwerennej Polski.

Do tej kwestii odniosła się w rozmowie z TVN24 rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. - Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu wczorajszym wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku prokuratora o wyłączenie pana sędziego od rozpoznania tej sprawy - powiedziała.

- Sąd odpowiada, że prokurator nie przedstawił odpowiednich dowodów i dokumentów na to, żeby podważyć wiarygodność sędziego. Sąd w składzie, w którym rozpoznawał tę sprawę, uznał, że ani sposób powołania pana sędziego, ani spekulacje medialne związane z jego osobą, związane z procedurą, w której został powołany, a także z udzielonym poparciem dla pana Piebiaka, nie mają znaczenia i że sąd nie został przekonany, że mogą zachodzić uzasadnione obawy co do rzetelności - mówiła.

Rozszerzenie składu orzekającego

W czwartek poinformowano, że skład orzekający ws. zażalenia na postanowienie sądu zostanie poszerzony. "Z uwagi na obszerność materiału dowodowego, jego złożoność, wagę oraz charakter stawianych podejrzanemu zarzutów, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów zawodowych" - głosi komunikat SO w Warszawie.

Poinformowano, że w drodze losowania systemem SLPS do składu sędziowskiego dołączyła sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko oraz sędzia Aleksandra Rusin-Batko. Razem z nimi orzekać będzie Przemysław Dziwański.

Termin posiedzenia ws. zażalenia prokuratury na decyzję sądu rejonowego o odmowie zgody na tymczasowe aresztowanie Romanowskiego zostanie wyznaczony po 23 września bieżącego roku.

Sędzia Dziwański na urlopie do drugiej połowy września

Wcześniej Ptaszek w rozmowie z TVN24 przekazała, że wczoraj rozmawiała z sędzią Dziwańskim. - I on powiadomił mnie, że rozważa wystąpienie do przewodniczącej wydziału o poszerzenie tego składu do składu trzech sędziów zawodowych. I rzeczywiście przemyślał sprawę, i dzisiaj ten wniosek podtrzymał. Rozmawiałam również z panią sędzią przewodniczącą tego wydziału i ona powiadomiła mnie, że wniosek zostanie uwzględniony - przekazała.

- Również co do tych dwóch dodatkowych sędziów, strony mogą wnieść o ich wyłączenie. Z jednej, i z drugiej strony może paść taki wniosek - zwróciła uwagę.

- Trzecia sprawa jest taka, że pan sędzia (Dziwański - red.) będzie korzystał od poniedziałku z urlopu, z którego wraca we wrześniu. Poprosił o wyznaczenie terminu po 23 września, bo wtedy będzie mógł się tą sprawą zająć. Ale też nie wiemy, jakie będą plany pozostałych dwóch sędziów, którzy zostaną wylosowani. Czy ten skład się utrzyma tak po prostu od pierwszego losowania, czy też ta sprawa będzie miała jeszcze dalsze losy - dodała.

Prokuratura chce aresztowania Romanowskiego

Wobec Romanowskiego, który był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, prokuratura chce zastosować areszt na trzy miesiące. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 16 lipca odmówił jednak aresztowania polityka ze względu na chroniący go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Prokuratura, składając zażalenie na tę decyzję, twierdziła, że ponowna analiza prawna wskazuje, iż zakres ochrony immunitetowej dotyczący Romanowskiego w ZP Rady Europy nie obejmuje zarzucanych mu czynów.

Prokuratura zapowiedziała, że w razie podtrzymania decyzji sądu pierwszej instancji, o odmowie aresztowania Romanowskiego, będzie wnioskowała do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu politykowi.

