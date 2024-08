Był uzbrojony. Otoczyli posesję i negocjowali z nim całą noc. Ma zarzut zabójstwa i został aresztowany

Zarzut m.in. dokonania zabójstwa przy użyciu broni palnej usłyszał w niedzielę 52-latek z gminy Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie). Ofiara to sąsiad podejrzanego z tej samej wsi. Prokuratura nie informuje na razie o motywach zbrodni.

- Jacek Z. usłyszał zarzut dokonania zabójstwa poprzez oddanie do pokrzywdzonego Mirosława B. dwóch strzałów z broni palnej, co spowodowało śmierć pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Drugi zarzut dotyczy natomiast kierowania gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy policji podejmujących interwencję, w celu zmuszenia ich do odstąpienia od zatrzymania.

Policja wyjaśnia, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia

Policja wyjaśnia, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia KPP Szczytno

Pierwszy strzał w plecy, drugi w głowę

Jak ustalono, 52-letni Jacek Z. z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn wszedł na posesję, na której przebywał pokrzywdzony i oddał w jego kierunku strzał z broni krótkiej, trafiając go w plecy. Mirosław B. próbował uciekać, ale się przewrócił. Kiedy już leżał, podejrzany podszedł do niego i oddał drugi strzał bezpośrednio w głowę.