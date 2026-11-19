Polska Rozmowy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zawieszone. Zbigniew Bogucki o "impasie" Oprac. Kamila Grenczyn |

Bogucki o spotkaniu ws. TK: w około 70 procentach rozwiązań jesteśmy zgodni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W czwartek w kancelarii prezydenta odbyło się trzecie już spotkanie Zbigniewa Boguckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak zapewnił, wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań obecnych na wcześniejszych spotkaniach, a więc: przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Demokracji Bezpośredniej. W rozmowach nie uczestniczą przedstawiciele KO i Lewicy.

Po środowym spotkaniu Bogucki informował, że powstał jeden projekt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, łączący pomysły zgłoszone przez środowiska polityczne, oraz że wszystkie środowiska były ze sobą zgodne w "około 70 procentach".

Zbigniew Bogucki: nastąpił pewien impas w rozmowach

Na briefingu po czwartkowym spotkaniu szef prezydenckiej kancelarii powiedział, że było ono "bardzo trudne". - Nie będę ukrywał, że nastąpił pewien impas w rozmowach - mówił.

Sprecyzował, że dotyczy on "nie tego czy, ale w jaki sposób doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania" TK w obecnym kształcie. Czyli - jak mówił Bogucki - jak wygasić funkcjonowanie "sędziów Trybunału Konstytucyjnego i także tych wybranych przez Sejm na funkcje" sędziów, którzy nie "złożyli ślubowania".

Bogucki dodał, że co do zasady wszyscy zgadzają się, iż proces "zamknięcia" TK w obecnym kształcie musi nastąpić, ale tego, w jaki sposób, nie udało się rozstrzygnąć.

Rozmowy dotyczące TK "ulegają zawieszeniu"

Szef KPRP poinformował, że środowiska, które uczestniczyły w rozmowach, zobowiązały się, że w przyszłym tygodniu prześlą swe propozycje w tej kwestii, a prezydencka kancelaria będzie "hubem" wymiany tych informacji.

Dodał, że podjęcie dalszych rozmów będzie miało sens wówczas, gdy stronnictwa parlamentarne dojdą do porozumienia w kwestii tego, w jaki sposób zamknąć funkcjonowanie TK w obecnym kształcie. Bogucki zadeklarował w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego, że - jeśli środowiska, które były przy stole rozmów, dojdą do porozumienia - zostanie ono zaakceptowane.

- Rozmowy na tę chwilę ulegają zawieszeniu - oznajmił, dodając, że "co będzie dalej, to jest w rękach stronnictw politycznych".

Reset konstytucyjny. Co zakłada projekt PSL

Na początku listopada PSL przedstawiło projekt zmiany konstytucji, czyli tak zwany reset konstytucyjny. Propozycja ludowców zakłada wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, zgłaszanie kandydatów na nowych sędziów za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowy wybór całego 15-osobowego składu TK przez Zgromadzenie Narodowe większością 3/5 głosów. Po pięciu sędziów miałoby zostać wybranych na trzy, sześć i dziewięć lat.

Zmiana konstytucji wymaga większości co najmniej 2/3 głosów w Sejmie oraz większości bezwzględnej w Senacie. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić prezydent, Senat lub co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów. Senat ma 60 dni na rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm nowelizacji i nie może wprowadzać do niej poprawek.