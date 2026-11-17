Polska Koalicjanci w Belwederze. Donald Tusk: nie gniewam się

Donald Tusk: Karol Nawrocki postanowił wycofać się z zaproszenia do rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W poniedziałek w Belwederze doszło do spotkania części klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. W spotkaniu z udziałem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego nie uczestniczyli politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Obecni byli między innymi politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.

Donald Tusk o Trybunale Konstytucyjnym: działa w bólach, nie jest to proste

We wtorek w Sejmie Donald Tusk, zapytany o to spotkanie i obecność przedstawicieli dwóch partii koalicyjnych, powiedział, że "nie zamyka się na żadne inicjatywy". Jak dodał, gdyby "udało się w zgodzie zbudować jakiś projekt, który byłby rozwiązaniem dla tej sytuacji", to on "byłby szczęśliwy bez dwóch zdań".

- Wolałbym, żeby wszystkie strony akceptowały działania Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił.

Premier dodał jednak, że najważniejsze dla niego jest poszanowanie konstytucji. I dlatego - mówił - chciałby, aby "wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony". - Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste. Ale zaczął swoją pracę - zaznaczył szef rządu.

Donald Tusk o koalicjactach. "Nie gniewam się"

Tusk podkreślił, że nie ma wątpliwości, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia "mają tutaj dobre intencje". - Nie gniewam się na nich za to, że szukają innych rozwiązań. Ale ja stanowczo będę obstawał przy tym, że wreszcie mamy legalnie wybranych sędziów, i oni wreszcie mogli zacząć pracę. Takie są fakty - podkreślił premier.

Zapytany, czy rozmawia z szefami PSL i Polski 2050 o tych spotkaniach pod auspicjami kancelarii prezydenta, Tusk odparł twierdząco. Jak dodał, rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem "przed chwilą".

Przypomniał, że Kosiniak-Kamysz jest liderem PSL. - My wiemy, czym się różnimy, jakie mamy podejście także do tej sprawy - zaznaczył. - Ale co do rzetelności, przyzwoitości, wzajemnej lojalności, mam pełne zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, i tutaj się nic nie zmieniło - zapewnił.

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Odnosząc się do projektu resetu konstytucyjnego autorstwa PSL, którego oprócz KO i Lewicy nie popiera między innymi największa partia opozycyjna PiS, Tusk zgodził się z sugestią, że rozwiązanie to nie okaże się realne. - Ale to proszę do autorów, nie do mnie. Ja wiem, co mam robić w tej sprawie - zadeklarował premier.

Zapytany, kiedy ostatnio rozmawiał z sędzią Anną Korwin-Piotrowską, odparł, że nie pamięta i że obecnie nie ma z nią "żadnego kontaktu".

Propozycja resetu w Trybunale Konstytucyjnym

W poniedziałkowym spotkaniu w Belwederze w sprawie sytuacji w TK oprócz szefa kancelarii prezydenta uczestniczyli politycy: PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum. W spotkaniu nie uczestniczyły Koalicja Obywatelska i Lewica.

Po zakończeniu spotkaniu Bogucki zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane w środę o godzinie 17, a we wtorek kancelaria przedstawi propozycję połączenia rozwiązań zgłoszonych przez środowiska polityczne w sprawie TK, tak aby rozmawiać o jednym projekcie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka powtórzył wcześniej we wtorek, że aby rozmawiać o jakimkolwiek uzdrowieniu Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy muszą zaakceptować fakt, że prace rozpoczęli - jak powiedział - legalnie wybrani sędziowie, czyli wybrani w Sejmie tej kadencji.

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