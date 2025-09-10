Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>
Paweł Wroński zaznaczył, że MSZ nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.
Wcześniej w środę propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie Andriej Ordasz został wezwany do polskiego resortu dyplomacji o godzinie 12.00.
Dyplomata powiedział agencji, że "Polska nie przedstawiła żadnych dowodów" na to, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.
Komunikat dowództwa
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy?
Autorka/Autor: tas/PKoz
Źródło: PAP, RIA Nowosti
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szymański/Shutterstock