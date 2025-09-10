Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Siedziba MSZ
Rosyjskie drony nad Polską zestrzelone. Tusk o tym, jak zaczęły się nocne wydarzenia
Źródło: TVN24
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej resort wezwie przedstawiciela Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

Paweł Wroński zaznaczył, że MSZ nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.

Wcześniej w środę propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie Andriej Ordasz został wezwany do polskiego resortu dyplomacji o godzinie 12.00.

Dyplomata powiedział agencji, że "Polska nie przedstawiła żadnych dowodów" na to, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.

Premier: konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku o uruchomienie artykułu 4 NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier: konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku o uruchomienie artykułu 4 NATO

Komunikat dowództwa

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy?

OGLĄDAJ: TVN24 HD
WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/PKoz

Źródło: PAP, RIA Nowosti

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szymański/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
Świat
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Montpellier
Protesty we Francji. Zatrzymano prawie 200 osób
Świat
imageTitle
Kalinska o zalotach znanego tenisisty. "Pisał do wszystkich"
EUROSPORT
shutterstock_2279097273
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?
Justyna Suchecka
shutterstock_2518209177
Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"
BIZNES
Pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Próbował zgubić mundurowych w lesie
Najpierw uciekał autem, później próbował pieszo. Uzbierał ponad 70 punktów karnych
Trójmiasto
imageTitle
Jego dobra zmiana nie pomogła. "Jest frustracja"
EUROSPORT
shutterstock_2371508757
"Nerwowa reakcja" na warszawskiej giełdzie
BIZNES
Dron znaleziony pod Opocznem
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"
Lublin
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
WARSZAWA
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
RELACJA
Po pościgu zatrzymano cztery osoby
Usłyszał dźwięk ciętej blachy, wezwał policję. Chwilę później ruszył pościg
Lubuskie
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
METEO
Orlen, wagony
Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu
Świat
imageTitle
"Barcelona nie dotrzymuje obietnicy". Mecz musi zagrać na malutkim stadionie
EUROSPORT
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą
Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie
Rosyjskie drony
Tak wygląda masowa produkcja śmiercionośnych dronów w Rosji
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"
Trójmiasto
Ataki rosyjskich dronów
Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę
Stłuczka dwóch rowerzystów
"Rower rozpadł się na kawałki". Nagranie ze stłuczki rowerzystów
Poznań
Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń
W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęli dwaj kolejarze. Sąd uchylił wyrok
Poznań
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"
BIZNES
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
METEO
Holenderski F-35
MON Holandii: nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów
Rosyjskie drony w Polsce. Uwaga na dezinformację
FAŁSZ"Coś spadło na Zamość?", dron "w Ciechanowie"
Zespół autorów
Jan KunertMichał IstelGabriela Sieczkowska
Ministerstwo Zdrowia
Roszady w resorcie zdrowia. Czym zajmą się wiceministrowie?
Piotr Wójcik
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie
Kraków
imageTitle
Puchacz zmienił klub. "Dziwny ruch"
Najnowsze
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica