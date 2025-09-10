Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ

Rosyjskie drony nad Polską zestrzelone. Tusk o tym, jak zaczęły się nocne wydarzenia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

Paweł Wroński zaznaczył, że MSZ nie ujawnia treści noty przed jej wręczeniem.

Wcześniej w środę propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że charge d'affaires ambasady Rosji w Warszawie Andriej Ordasz został wezwany do polskiego resortu dyplomacji o godzinie 12.00.

Dyplomata powiedział agencji, że "Polska nie przedstawiła żadnych dowodów" na to, że drony zestrzelone nad naszym krajem były pochodzenia rosyjskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Premier: konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku o uruchomienie artykułu 4 NATO

Komunikat dowództwa

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Premier Donald Tusk podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy?

OGLĄDAJ: TVN24 HD