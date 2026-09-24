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Atak Rosji na Ukrainę. Kolejny alert RCB dla dwóch województw

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Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wysłano alert RCB
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ponownie alert o zagrożeniu dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenie ma związek z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że znów tego ranka poderwano lotnictwo.

W czwartek około godziny 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

Jest to drugie ostrzeżenie tego dnia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Pierwszy alert wysłano około godziny 5.40 i odwołano go kilkadziesiąt minut później.

Poderwano polskie myśliwce

"W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zapewniono, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Polski oraz jej ochronę - zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Pierwszy komunikat o operowaniu w polskiej przestrzeni powietrznej wojskowego lotnictwa tego dnia opublikowano po godzinie 6. Zakończenie operacji potwierdzono około godzinę później. Zaznaczono też wtedy, że "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

Atak Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne

Rosja zaatakowała w czwartek nad ranem przy użyciu pocisków balistycznych między innymi stolicę Ukrainy, Kijów. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała na Telegramie, że w ostrzale zginęły dwie osoby, a co najmniej 8 zostało rannych.

Jedna z ofiar śmiertelnych znajdowała się na parkingu w pobliżu szpitala położniczego.

Rosyjski atak na Kijów (24.09.2026)
Rosyjski atak na Kijów (24.09.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Źródło: tvn24.pl, Reuters
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Tagi:
Alert RCBWojna w UkrainieUkrainaRosjaKonflikty zbrojne RosjiLotnictwowojewództwo podkarpackieWojewództwo lubelskie
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