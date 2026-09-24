PILNE Atak Rosji na Ukrainę. Kolejny alert RCB dla dwóch województw Kamila Grenczyn |

Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wysłano alert RCB Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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W czwartek około godziny 8 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

Jest to drugie ostrzeżenie tego dnia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Pierwszy alert wysłano około godziny 5.40 i odwołano go kilkadziesiąt minut później.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/cvGwkFFnEE — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026 Rozwiń

Poderwano polskie myśliwce

"W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zapewniono, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Polski oraz jej ochronę - zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/Eej9cis31R — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 24, 2026 Rozwiń

Pierwszy komunikat o operowaniu w polskiej przestrzeni powietrznej wojskowego lotnictwa tego dnia opublikowano po godzinie 6. Zakończenie operacji potwierdzono około godzinę później. Zaznaczono też wtedy, że "nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

Atak Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne

Rosja zaatakowała w czwartek nad ranem przy użyciu pocisków balistycznych między innymi stolicę Ukrainy, Kijów. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała na Telegramie, że w ostrzale zginęły dwie osoby, a co najmniej 8 zostało rannych.

Jedna z ofiar śmiertelnych znajdowała się na parkingu w pobliżu szpitala położniczego.

Rosyjski atak na Kijów (24.09.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua