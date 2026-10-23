Alert RCB odwołany

Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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Polskie wojsko uruchomiło system obrony powietrznej - poinformowało w piątek w południe Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko poinformowało, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała z kolei, że ze względu na aktywność wojskową lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu… pic.twitter.com/D0rFMAf6dI — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 23, 2026 Rozwiń

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali także alert RCB. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść. Dotyczył on następujących powiatów: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

O godzinie 12:37 alert został odwołany.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.