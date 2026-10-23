Alert RCB odwołany
Polskie wojsko uruchomiło system obrony powietrznej - poinformowało w piątek w południe Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko poinformowało, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała z kolei, że ze względu na aktywność wojskową lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.
Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali także alert RCB. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść. Dotyczył on następujących powiatów: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
O godzinie 12:37 alert został odwołany.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.