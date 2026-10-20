Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie tymczasowo wstrzymały działalność.

We wtorek o godzinie 9.46 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". 

W województwie lubelskim alert otrzymali odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Z kolei w województwie podkarpackim odbiorcy w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

To już kolejny alert od poniedziałkowego wieczoru. Pierwszy został ogłoszony przed godziną 23 i odwołany chwilę po północy. Kolejny ogłoszono godzinie 5.23 i wygaszono o 6.38. 

Komunikat dowództwa

Dowództwo Operacyjnej Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego" uruchomiono "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". 

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono w komunikacie. 

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBwojewództwo podkarpackieWojewództwo lubelskie
Czytaj także:
Revolut
Awaria Revoluta. Problemy z aplikacją i płatnościami
BIZNES
Drugi z kominów runął chwilę później
Trzy ogromne kominy były stałym elementem krajobrazu Łodzi. Po wybuchu łamały się jak zapałki
Łódź
Niewybuch we Wrocławiu
Tysiące osób ewakuowanych. Służby zabezpieczają dwa niewybuchy
Wrocław
Havana, Cuba
Zakłócenia w działaniu telefonów i internetu
BIZNES
Alstonia Scholaris
Poprzycinali kwiaty, bo mieszkańcy skarżyli się na ich zapach
METEO
Żandarmeria Wojskowa
Słuchacz WAM podejrzewany o szpiegostwo usłyszał zarzuty
Łódź
imageTitle
Nie żyje 17-letnia reprezentantka. "Pustka w sercach koleżanek"
EUROSPORT
Le Pen
"Za sześć miesięcy Francuzi będą mogli wybrać inną drogę". Le Pen liderką sondaży
Świat
Jechał 146 km/h w obszarze zabudowanym. Otrzymał nie tylko mandat i punkty
146 km/h w terenie zabudowanym. Decyzja policji mogła być tylko jedna
Lublin
Domański
Domański: polski przemysł podkręca tempo
BIZNES
48 min
12.10.2026. Funkcjonariuszka policji w jednej ze szkół w Szczecinie
"Nie mamy czasu czekać". Rosa deklaruje: napiszę do prezydentowej
News Michalskiego
pieniądze portfel złotówki
Tak zarabiają Polacy. Nowe dane
BIZNES
Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych
Załamanie notowań Trumpa tuż przed wyborami. Nowy sondaż
Świat
Francuska policja w trakcie ulicznych zamieszek
Premier Francji o kolejnych krokach. "Tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała"
Świat
Cersanit
Pokłosie ataków Rosji. Polski zakład wstrzymuje produkcję
BIZNES
Christiane Amanpour
Christiane Amanpour odchodzi z CNN po 43 latach pracy
Świat
imageTitle
Decyzja Świątek ma poważne konsekwencje dla WTA Finals
EUROSPORT
Sąd Okręgowy w Radomiu
Zabójstwo na zlecenie syna i ucieczka do Francji
Radom
imageTitle
Głośne rozstanie wpłynęło na ciche zerwanie z tenisem
EUROSPORT
25-latek oszukał serniorkę i ukradł jej 53 tysiące złotych. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia
Wyłudził pieniądze od seniorek. Grozi mu 8 lat więzienia
Lublin
Donald Trump
Trump: Zrobiłbym to, niekoniecznie ze względu na Ukrainę
Świat
Manifestacja przed TK
Sędzia Bentkowska: słyszałam słowa Kaczyńskiego "musimy atakować"
Rozmowa Piaseckiego
shutterstock_2522263177
Polskie tablice we Włoszech. Gigantyczne szkody
BIZNES
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
METEO
Sejm RP
Wykonanie kary przed całą Polską? Pomysł na "chamstwo" posłów
Patryk Michalski
imageTitle
Świątek wycofała się z turnieju. "Po dokładnej analizie"
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz podczas demonstracji pod Trybunałem Konstytucyjnym
Protesty przed Trybunałem. Stoją za nimi Bąkiewicz, Macierewicz i Kurski
Polska
Po kilku minutach zwierzę ruszyło w przeciwnym kierunku
Przyszedł z aparatem podglądać rykowisko, spotkał białego daniela
Poznań
mapa
Rosja zaatakowała statki handlowe w dwóch kluczowych portach
Świat
imageTitle
Niepokojące obrazki. Siatkarka na noszach
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica