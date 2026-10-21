Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
kropka nad i

Relacje USA i Rosji. Poseł: niech Karol Nawrocki wykona telefon do Donalda Trumpa

|
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry
Zembaczyński: niech Nawrocki wykona telefon do Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Niech prezydent Karol Nawrocki wykona telefon do Donalda Trumpa i powie, że to, co robi prezydent USA, odbywa się kosztem bezpieczeństwa Polski - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Witold Zembaczyński (KO). Karol Karski (PiS) deklarował, że jego partia uważa, że USA powinny się silniej włączyć w proces zakończenia wojny w Ukrainie bez żadnego uszczerbku dla Kijowa. Politycy komentowali też uchwalenie przez Sejm ustaw w sprawie aborcji.

Goście "Kropki nad i" w TVN24 pytani byli o relacje USA z Rosją i naciski Donalda Trumpa na Wołodymyra Zełenskiego w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta Zełenski "nie chce zakończyć tej wojny".

- Stany Zjednoczone prowadzą politykę globalną. My oczywiście, jako cała polska klasa polityczna, jesteśmy za tym, żeby sankcje były utrzymywane na tym samym poziomie, a nawet były pogłębiane - powiedział rzecznik dyscypliny partyjnej PiS Karol Karski. Dodał, że "niestety nie są".

- Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Stany Zjednoczone w ramach tego światowego układu sił zawsze będą wywierały presję na Rosję, ale także będą w pewnych aspektach luzowały swoją politykę w pewnych momentach - ocenił. - Oby miało to miejsce jak najrzadziej - dodał.

Poseł KO: niech prezydent wykona telefon do Donalda Trumpa

Poseł KO Witold Zembaczyński skomentował słowa Steve'a Witkoffa ze spotkania z Władimirem Putinem. Specjalny wysłannik USA nazwał przywódcę Rosji "humanitarystą". - To jest splunięcie na groby wszystkich ofiar tej wojny - stwierdził polityk KO.

Zwrócił uwagę na rolę prezydenta Karola Nawrockiego. - Mam konkretne oczekiwania w stosunku do pana prezydenta. To znaczy on ma telefon do Donalda Trumpa, jak sam twierdzi. Niech wykona ten telefon i powie wprost, że to, co robi teraz na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego, (...) jest kosztem naszego bezpieczeństwa - mówił.

- Gdyby popatrzeć na ten wodospad absurdalnych wydarzeń za oceanem, można by zacząć rozmowę od Pete'a Hegsetha i od tego, w jaki sposób umniejsza nam jako sojusznikom biorącym udział w misjach pokojowych. Nie słyszę głosu prezydenta - ciągnął Zembaczyński.

Monika Olejnik dopytywała Karskiego, czy PiS stoi po stronie Trumpa, który robi deale z Putinem i zawiesza sankcje. - Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Stany Zjednoczone powinny się silniej włączyć w proces zakończenia wojny w Ukrainie bez żadnego uszczerbku dla Ukrainy, bez naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy, ponieważ wszelkie przyzwolenie dla jakiegokolwiek agresora do tego, aby uzyskiwał korzyści ze swojej agresji, po prostu są złym przykładem - odparł rzecznik dyscypliny partyjnej.

- Pan to rozumie, a czy prezydent to rozumie? - pytał Zembaczyński. - Wszyscy to rozumiemy - odpowiedział Karski.

Czy prezydent podpisze ustawy w sprawie aborcji? "Powinien"

Politycy byli też pytani o głosowania w sprawie aborcji. We wtorek Sejm zagłosował za nowelizacją Kodeksu karnego dotyczącą częściowej dekryminalizacji aborcji oraz ustawą dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu. Obie propozycje trafią teraz do Senatu.

Czy prezydent powinien podpisać te ustawy? - Oczywiście, że powinien podpisać - odpowiedział Zembaczyński. Zdaniem posła "nie mówimy tutaj o światopoglądzie, tylko mówimy o prawach człowieka". - To jest prawo człowieka, prawo kobiety do decydowania o sobie - powiedział.

- Pan prezydent ma elementarne problemy z komunikacją. Jego właściwie komunikacja ogranicza się do dwóch sylab - we-to, więc spodziewam się dokładnie takiej komunikacji pana prezydenta i że zamiast długopisu znowu weźmie paralizator i przyłoży go kobietom do szyi - stwierdził. 

Karski powiedział, że nie jest zwolennikiem "przesuwania tych przepisów w jakąkolwiek stronę". - To jest burzenie spokoju społecznego - ocenił.

- Musimy zdać sobie sprawę, że do aborcji dochodzi, że ma miejsce ważenie interesu, różnych interesów, różnych praw człowieka. Mamy do czynienia z kobietą, mamy do czynienia z dzieckiem - mówił. - Najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, że jednak się dzieje wtedy coś złego - stwierdził.

OGLĄDAJ: Wyrok dla Sebastiana M.. "Ja bym był za karą nawet 25 lat"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćDonald TrumpWładimir PutinRosjaUSAKarol Nawrocki
Czytaj także:
GettyImages-2301367404
Kane się nie myli. Bayern prowadzi z Arsenalem
RELACJA
Papież Leon XIV
Stan zdrowia papieża. Jest nowy komunikat
Świat
imageTitle
Prezes federacji zatrzymany pod zarzutem ustawiania meczów
Najnowsze
zloto shutterstock_1689534922_1
Rosja wyprzedaje złoto
BIZNES
Aleksandr Nowak
Nowak: zaspokoimy potrzeby Stanów Zjednoczonych
BIZNES
Gyorgy Matolcsy
Były prezes banku centralnego zatrzymany
BIZNES
imageTitle
Wilfredo Leon wrócił do gry. I znów był najlepszy
EUROSPORT
meta siedziba shutterstock_2303237425
Właściciel Facebooka ukarany. Ogromna kwota
BIZNES
Cezary Kulesza
KAS: "puste" faktury z PZPN
Robert Zieliński, Artur Warcholiński
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB dla województwa lubelskiego. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Polska
Pierwsza z planetoid przeleci w sobotę, druga w niedzielę
Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków
METEO
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę
BIZNES
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
To będzie pojedynek między Tuskiem a Nawrockim? Mastalerek o "jedynej możliwej" strategii
FAKTY PO FAKTACH
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Rosyjskie boty i GRU mają cichego sojusznika"
BIZNES
imageTitle
Popis Argentyńczyka. Manchester United rozbity
EUROSPORT
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd stanął po stronie dyrektora muzeum. Ministerstwo przegrało w NSA
WARSZAWA
imageTitle
Media: Rajd Dakar w 2027 roku wróci do Afryki
EUROSPORT
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Krytyczne luki, rządy wyłączają strony. Chodzi o ponad dwie trzecie internetu
BIZNES
Opady w czwartek
Nadchodzą opady deszczu. "To dobra wiadomość"
METEO
Andrzej Domański
Nawrocki pytany o Domańskiego. "Coś się stało?"
Polska
Steve Witkoff i Władimir Putin
Burza po słowach Witkoffa. "Sprawdź definicję"
Świat
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Prawie miliard dofinansowania na projekt Orlenu
BIZNES
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Korupcja w sektorze zbrojeniowym, proceder miał trwać latami. CBA ujawnia
Kraków
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
Polska
Incydent z dronami na lotnisku w Lipsku
Incydent na lotnisku początkiem kampanii Rosji przeciw NATO? Media o "tajnej wojnie"
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Dron sojuszników z NATO spadł na Podkarpaciu
Rzeszów
ebay siedziba shutterstock_2220202369
Gigant zwalnia ponad tysiąc osób. To kolejna fala cięć
BIZNES
Gęsta mgła spowiła Toledo
Wybuch zbiornika z chemikaliami w Ohio. Władze zarządziły ewakuację
METEO
imageTitle
"Potencjał koszykówki w Europie jest niewykorzystany"
EUROSPORT
Spreparowany żółw szylkretowy
W bagażu miał spreparowanego żółwia. Wpadł na granicy
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica